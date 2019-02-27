衝著管中閔？ 立委：被彈劾的院士是否該退場

2019-02-27 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



立法院教育及文化委員會今邀中研院業務報告並備詢，立委黃國書問中研院院長廖俊智，中研院現有280名院士中，有幾位被監察院彈劾？有沒退場機制？廖俊智表示，目前沒有，要由院士會議思考。

黃國書說，院士是很崇高的身分，如果有犯法，或被監察院彈劾，是否可思考有退場機制，特別是犯法事跡明確情況下，這樣是否還適合當院士？他說，如果沒退場機制，不符社會期待。

廖俊智則說，是否要有退場機制，要由院士會議思考。