親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
重啟核四掀論戰
六都市長拚市政
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
討好式政策惹議
政治
軍事
綜合

「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

玻璃心又碎了？中共三改教科書 這次連「起義」都不准提

朱立倫：反對二階段初選 核廢料處理不能擺爛

2019-02-27 09:46聯合報 記者張文馨╱即時報導

國民黨中常會今天將討論智庫提出的初選辦法，已宣布參與黨內總統初選的新北市前市長朱立倫今天接受廣播專訪時表示，反對兩階段初選，黨內制度就是一階段產生候選人，即便在選舉過程中，有聲勢更強的人出現，都應該是「加法」，共同爭取勝選。

另外，朱立倫說，民調和黨員投票7:3是黨章規定，經候選人協調可用全民調，這是實際狀況，去年的九合一選舉也是如此；若中常會決議要改變初選辦法，他也會尊重結果，希望不要造成太大的爭議，或傷害國民黨的形象。

對於初選辦法，朱立倫認為，民眾並不關心國民黨的初選辦法，但是不要讓外界感覺卡來卡去，社會大眾會覺得很難看，這就是內訌，且不管未來是誰當候選人都是傷害。

主持人蘭萱追問朱立倫，若未來國民黨產生候選人後，民調一直落後宣布參選總統的台北市長柯文哲，或者是有更強的黨內人選可以重新考慮，朱立倫表示，「我沒有這樣認為，這是黨的制度，沒有一個政黨應該用這種方式，我們自己應該要有決心，提出來的候選人能獲得大家支持，且黨內會挹注各種助力，讓他成為黨最有實力的候選人」。追問朱立倫是否主張初選一階段就完成，朱立倫說，制度應該是如此，為了過程去傷害黨內同志，將來就非常難以彌合。

對於先前拋出重啟核四、積極處理核廢料的想法，朱立倫表示，若能源的確不足，不能排除使用核能，且民進黨主政「擺爛」核廢問題，若他擔任總統，將窮一切之可能找出解決方案，他多次國外訪問都是參訪核廢料處理技術，有決心能處理此事；負責任的中央政府一定要扛下，將這些最新的技術方案提交專業委員會審查，交由立法院通過預算來處理，不能擺爛不做。

朱立倫（左）接受廣播節目蘭萱（右）專訪。取自網路直播畫面
朱立倫（左）接受廣播節目蘭萱（右）專訪。取自網路直播畫面
分享

朱立倫國民黨
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

從維持現狀到「萬一打仗」 辣台妹要打的都是「保位戰」

2019-02-27 08:00

程建人親述催生《台灣關係法》艱辛 從只有三條草案開始……

2019-02-27 08:58

台灣關係法40周年 美議員促副總統潘斯訪台

2019-02-27 05:15

打擊昔日盟友 柯文哲批民進黨「權力的傲慢」

2019-02-26 23:56

民進黨追殺吳子嘉 名嘴：猶如自己跌進棺材

2019-02-27 09:46

台農發虧損 陳吉仲：賺錢會不會說是在賺農民的錢？

2019-02-27 09:41

【重磅快評】包子vs饅頭 輕率貶抑暴露自己無知

2019-02-27 09:18

民調墊底 陳建仁：蔡英文是政治家沒考慮選舉

2019-02-27 09:15

不見戰爭心不死 孫大千諷民進黨是義和團

2019-02-27 08:09

政院提李進勇接中選會 藍黨團批西廠2.0促撤換

2019-02-26 23:55

「汙衊黨和總統」 民進黨開除吳子嘉黨籍

2019-02-26 23:48

轉型正義不是追殺…拆中正紀念堂？蘇貞昌不贊成

2019-02-26 23:43

龍介仙上節目與主持人PK台語 結果被這句話考倒

2019-02-26 19:34

【重磅快評】急鍘吳子嘉放過陳景峻 小英只為章魚哥

2019-02-26 19:19

被民進黨開除黨籍 吳子嘉律師：違法

2019-02-26 19:04

投入2022地方首長選舉 黃國昌：相當有興趣

2019-02-26 18:51

李進勇掌中選會惹議 黃子哲：有了權力就沒了羞恥

2019-02-26 18:50

台灣競爭力論壇：推動兩岸和平協議公投綁大選

2019-02-26 18:24

影／李進勇接中選會？藍委要求退回 蘇霸氣：不退！

2019-02-26 18:02

原民身分法已列最優先審議 原民會：總統政見已執行

2019-02-26 17:17

開除黨籍 台北快速處分吳子嘉、新北陳景峻還在拖

2019-02-26 17:15

擬加強赴陸管制 陳明通：國共論壇可參加

2019-02-26 17:09

【重磅快評】吃重鹹加嗆辣，叫蔡英文第一名！

2019-02-26 17:04

中選會主委提名李進勇 藍委：西廠2.0的升級版

2019-02-26 16:25

吳子嘉遭開除黨籍 朱學恒諷民進黨：飛鳥盡、良弓藏

2019-02-26 16:07

介文汲嗆吳釗燮 當立委將這三大案查到水落石出

2019-02-26 15:14

張安樂抬棺抗議蘇貞昌 差點跌入自己帶來的棺材

2019-02-26 14:47

大病後首露面 陳冲：學到盡量不虐待自己

2019-02-26 14:44

蘇貞昌：為和平 絕對戰到一兵一卒

2019-02-26 14:28

陳冲出新書了 書中談到顧立雄與大小S

2019-02-26 14:19

美麗島電子報老董吳子嘉 今遭民進黨開除黨籍

2019-02-26 14:03

抗議蘇貞昌掃把說 張安樂抬棺抗議摔下貨車

2019-02-26 13:46

鬼門關前走一回...陳冲復出了 言談依舊幽默

2019-02-26 13:28

影／蘇貞昌：敵人若犯台 我絕對戰到最後一兵一卒

2019-02-26 13:26

蘇貞昌：不贊成拆除中正紀念堂

2019-02-26 13:15

蘇貞昌挺李進勇：無黨籍無經驗不如有黨籍有經驗

2019-02-26 12:41

蔡英文承諾沒兌現？ 西拉雅族人提告爭正名

2019-02-26 12:27

春節固定休9天彈性放假免補班？ 蘇貞昌：一步一步來

2019-02-26 12:20

白狼抬棺率眾衝立法院 不慎摔下車

2019-02-26 12:01
看更多

熱門文章

美麗島電子報老董吳子嘉 今遭民進黨開除黨籍

2019-02-26 14:03

龍介仙上節目與主持人PK台語 結果被這句話考倒

2019-02-26 19:34

影／被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

2019-02-26 12:28

民進黨除名前一天 吳子嘉預言：這兩區立委補選都會輸

2019-02-26 15:49

【重磅快評】急鍘吳子嘉放過陳景峻 小英只為章魚哥

2019-02-26 19:19

崔麗心明將為高雄觀光宣傳 她讚韓國瑜是暖男

2019-02-26 20:25

若當總統願重啟核四 那一年的朱立倫這樣說…

2019-02-26 11:18

旗山蕉農抗議盤剝 韓國瑜在國外：考慮優先推銷香蕉

2019-02-26 11:50

軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認且懲處

2019-02-26 16:31

余天不是好老公但會是好立委 李亞萍：去年小丑全當選

2019-02-26 15:52

介文汲嗆吳釗燮 當立委將這三大案查到水落石出

2019-02-26 15:14

吳子嘉遭開除黨籍 朱學恒諷民進黨：飛鳥盡、良弓藏

2019-02-26 16:07

上校太健忘？ 機密火箭資料竟遺忘在YouBike籃子裡

2019-02-26 12:45

再下一城！韓國瑜再簽新加坡3千多萬水果訂單

2019-02-26 17:43

從維持現狀到「萬一打仗」 辣台妹要打的都是「保位戰」

2019-02-27 08:00

吳敦義：若重返執政國會拚60席 研究改良年改、勞基法

2019-02-27 00:06

韓國瑜2月19日未主持市政會議 李四川：應是病假非公出

2019-02-26 11:23

韓國瑜兩岸小組成員出爐 楊秋興與4台商會長都列名

2019-02-27 00:06

「我任主席也受過重傷！」 朱立倫：初選若內訌 不用玩了

2019-02-27 00:05

韓國瑜農產銷新加坡 3年近7千萬台幣

2019-02-26 11:51

美艦八個月第五度通過台海 U-2偵察機也來湊熱鬧

2019-02-26 17:59

宣布參選總統 周錫瑋：國民黨若勝選可合作執政

2019-02-26 11:22

前大使質疑外交部不幫韓國瑜 外交部回嗆他是為選舉

2019-02-26 12:09

張安樂抬棺抗議蘇貞昌 差點跌入自己帶來的棺材

2019-02-26 14:47

白狼抬棺率眾衝立法院 不慎摔下車

2019-02-26 12:01

影／吳敦義退一步？首拋總統提名人可代理黨主席

2019-02-26 18:59

【即時短評】朱行險核四牌 逼蔡直球對決

2019-02-27 01:18

開除黨籍 台北快速處分吳子嘉、新北陳景峻還在拖

2019-02-26 17:15

被民進黨開除黨籍 吳子嘉律師：違法

2019-02-26 19:04

影／韓國瑜訪星馬遭打壓？ 綠委：韓未把外交部當朋友

2019-02-26 14:59

蘇貞昌不認公投「以核養綠」王育敏：裝睡的人叫不醒

2019-02-26 18:11

朱立倫喊重啟核四 環團一首詩讓網友都醉了

2019-02-26 19:17

柯呈枋辭官參選另有真相？ 邱建富：他在台中當參事

2019-02-26 13:10

綠營狂打韓國瑜 黃子哲：扶龍天團三人組揪團成功

2019-02-26 09:55

朱拋重啟核四 藍新北黨團書記長周勝考：我反對

2019-02-26 15:24

沈富雄建議藍營 柯文哲若選2020當然由韓國瑜參選

2019-02-26 11:06

談總統選舉韓國瑜勸謹言 潘恒旭再改口明年元宵後再談

2019-02-26 23:23

【重磅快評】吃重鹹加嗆辣，叫蔡英文第一名！

2019-02-26 17:04

潘恒旭暗示清明節後有重大宣布？ 韓國瑜：沒別的意思

2019-02-26 18:16

吳敦義專訪／15年禁登陸 太凶太久了吧！

2019-02-27 01:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top