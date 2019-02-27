朱立倫：反對二階段初選 核廢料處理不能擺爛

2019-02-27 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



國民黨中常會今天將討論智庫提出的初選辦法，已宣布參與黨內總統初選的新北市前市長朱立倫今天接受廣播專訪時表示，反對兩階段初選，黨內制度就是一階段產生候選人，即便在選舉過程中，有聲勢更強的人出現，都應該是「加法」，共同爭取勝選。

另外，朱立倫說，民調和黨員投票7:3是黨章規定，經候選人協調可用全民調，這是實際狀況，去年的九合一選舉也是如此；若中常會決議要改變初選辦法，他也會尊重結果，希望不要造成太大的爭議，或傷害國民黨的形象。

對於初選辦法，朱立倫認為，民眾並不關心國民黨的初選辦法，但是不要讓外界感覺卡來卡去，社會大眾會覺得很難看，這就是內訌，且不管未來是誰當候選人都是傷害。

主持人蘭萱追問朱立倫，若未來國民黨產生候選人後，民調一直落後宣布參選總統的台北市長柯文哲，或者是有更強的黨內人選可以重新考慮，朱立倫表示，「我沒有這樣認為，這是黨的制度，沒有一個政黨應該用這種方式，我們自己應該要有決心，提出來的候選人能獲得大家支持，且黨內會挹注各種助力，讓他成為黨最有實力的候選人」。追問朱立倫是否主張初選一階段就完成，朱立倫說，制度應該是如此，為了過程去傷害黨內同志，將來就非常難以彌合。

對於先前拋出重啟核四、積極處理核廢料的想法，朱立倫表示，若能源的確不足，不能排除使用核能，且民進黨主政「擺爛」核廢問題，若他擔任總統，將窮一切之可能找出解決方案，他多次國外訪問都是參訪核廢料處理技術，有決心能處理此事；負責任的中央政府一定要扛下，將這些最新的技術方案提交專業委員會審查，交由立法院通過預算來處理，不能擺爛不做。