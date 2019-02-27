【重磅快評】包子vs饅頭 輕率貶抑暴露自己無知

2019-02-27 09:18 聯合報 主筆室



蔡英文腳邊聽命的黃重諺，不知是刻意或無意的酸了韓國瑜「土包子」，未料歪打正著，給包子從沒有過的正能量，不但台灣島內包子因此大紅，甚至華人圈的新加坡也因此包子火紅，恐怕是黃重諺打死都想不到的。

另方面力拼新北立委補選的余天，他夫人李亞萍一句「我們經費拮拒，要發只能發饅頭」的酸語，捧了包子，損了饅頭的談話，意外的貶抑北方人的主食饅頭，恐怕拉票不成反而拒票，少了政治概念的無腦之失。

包子拿來跟饅頭比，確實無厘頭；兩者的工藝各有境界，沒有必要拿來比。一定有錢人吃包子，窮人吃饅頭嗎？恐怕太看不起饅頭在麵食領域的地位，饅頭的嚼勁、麵香，是另一種意境，沒必要跟包子靠內餡撐場面來比，是完全不同的兩種意境。

老饅頭舖的工藝，絕非外人可以想像。冷水麵摻熱水麵揉勻後，關鍵的拽面團好戲上場，師傅攤開手掌虎口一掐，10兩麵團確認，再掐一個，還是10兩，至多是0.1兩的差距；生手上場，那熱鬧了，8兩到13兩，應有盡有，誰說做饅頭只靠蠻力？

李亞萍或許無心，但無法掩飾貶抑饅頭的意思，這多少顯示知識欠缺。台北多少家經典私房菜，最受歡迎的料理，莫過於饅頭夾豆腐乳，吃的不只是口感，更是長年以來心頭的回味，那不止是味覺的層面，更是心理層面的滿足；料理的意境從味覺昇華到心理層面，滿足的意境更高。

包子Vs.饅頭，本就是無聊的對陣，很遺憾地暴露出民進黨政客吃香喝辣慣了，忘了庶民吃饅頭的日子，台灣絕大多數的民眾都是胼手胝足地走過吃饅頭的日子；如今能吃得起包子當然是好事，但也不必因此貶抑饅頭。

溯回源頭，黃重諺腦袋有問題，不經意地流露出貶抑包子，認為包子都土，都是土包子；或許長相左右的主子習慣法國菜，所有本土、中華料理都不值一顧，這樣的心態，口口聲聲接地氣，要怎麼接？