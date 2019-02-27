民調墊底 陳建仁：蔡英文是政治家沒考慮選舉

2019-02-27 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



副總統陳建仁今天接受廣播節目專訪，談及蔡英文總統民調不佳時表示，蔡總統當然了解，也一定有壓力，民調是一時的，對政府是警惕也是鼓勵。陳建仁認為，蔡總統是深思熟慮的政治家，也是堅持理想的行動家，思考政策時沒有考慮選舉，只想如何讓台灣長治久安。

蔡政府執政近三年，蔡總統的民調不滿意度始終高於滿意度，近期媒體民調也顯示，2020年總統大選蔡英文若與柯文哲、朱立倫對戰，支持度墊底。陳建仁說，民調的事蔡總統當然了解，但她作為國家領導者有很多事要考慮，蔡總統沒有公開行程時，常召集百工百業人士提供意見，用很開放的心，了解各界對她的希望與鼓勵。

陳建仁說，民調的壓力一定有，「我們做得這麼好，為何大家不了解」，所以要讓人民知道政府做了什麼事，更接地氣。蔡總統最近四處走動，也透過ＬＩＮＥ傳遞正確資訊，盼讓人民知道政府在做什麼。民調是警惕也是鼓勵，希望危機變成轉機，民眾若有什麼意見，可透過總統臉書、ＬＩＮＥ表達，「我們一定很重視」。

至於蔡總統是一位怎樣的元首，陳建仁說，她是一個深思熟慮的思想家，思考政策時沒有想到選舉，只想如何讓台灣長治久安，包括綠能、創新產業等，都不是短視近利的政策。蔡總統也是堅持理想的行動家，例如年金改革，如果要世世代代領得到，就要有一些改變，總統認為這種好的事必須做也要堅持。蔡總統也是悲天憫人的慈善家，常思考如何讓弱勢人民受到更多照顧。

陳建仁說，蔡總統是難得一見的國家領袖，曾有20幾位歐盟代表也向他說，看過台灣幾任總統後認為，「現在在做的是政治家的事，不是做政客的事」。