不見戰爭心不死 孫大千諷民進黨是義和團

2019-02-27 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前被立委問到如果兩岸開戰台灣能撐多久時答稱，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底。」國防部長嚴德發也認為，兩岸若開戰，美國會支持我方。對此，前立委孫大千在臉書諷刺，民進黨現在正在上演著「義和團Part 2」。

孫大千指出，當年清朝的慈禧太后為了鞏固自身的權力，煽動人民全面仇外，最後導致八國聯軍，一發而不可收拾。如今，蔡英文總統為了自己的選舉，不惜一再重踩紅線，鼓動反中浪潮，甚至呼籲國際社會圍堵中國大陸，難道真的是「不見戰爭心不死」嗎？

孫大千說，慈禧太后糊弄人民，以為義和團喝下了符水，就會有滿天神佛來相助，結果卻是不堪一擊。如今，蔡英文政府不斷灌輸給民眾，「兩岸開戰，美國會助台」的浪漫想法，把台灣的生死存亡，天真的寄托在另一個國家的身上，這不是另外一次不切實際的愚民作為嗎？