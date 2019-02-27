台灣關係法40周年 美議員促副總統潘斯訪台

2019-02-27 05:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



今年為台灣關係法立法40周年，預期美國將派官員訪台參加相關活動；美國聯邦眾議員游賀26日受訪表示，他已建議副總統潘斯訪台。

眾院外交委員會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）26日在國會一場聽證會後受訪；關於台灣關係法立法40周年，美台是否應派高層官員互訪參加相關活動，游賀表示，他已提出建議，請美國國務院（派員），以及請潘斯訪問台灣。

記者追問游賀是否致函潘斯？游賀說，已於數月前致函。記者詢問副總統辦公室與國務院，目前尚未獲回覆。

此外，游賀指出，他認為眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）應邀請台灣總統蔡英文到國會發表演說，這將是件極具意義的事，因為從未發生，但此舉將表明美國承認台灣是個國家，而蔡英文是該國總統與領導人。

游賀表示，鼓勵美國國會邀請蔡英文，這將傳遞強烈的訊息，展現強力支持台灣與蔡總統；正如他之前所撰寫的專文提出，美國應承認台灣為國家。

游賀去年撰寫「承認台灣是個國家」文章指出，現在是美國、中國大陸，以及世界其他國家應公平對待台灣的時候了。

游賀透過文章表示，2019年是「台灣關係法」立法40周年，美國應該更新對台政策，使其符合當前現實情況，這將會是一個很好的起點；台灣是一個國家，是時候接受並承認此一事實。