「預警私校」指標未規定學生數 校長讚：進步思維

2019-02-27 02:05 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部近日公告修正「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，在原來的「專案輔導學校」外，新增「預警學校」機制，在學校可能被列入專案輔導名單前先給預警。對此，實踐大學校長陳振貴指出，這次教育部於「預警學校」篩選指標，未再規定學生人數須達到3000人的門檻，「這是一項進步的思維」，因為國外很多名校學生人數也不到3000人，只要教學品質良好，財務健全，仍可永續經營，不必退場，不必限定人數一定要達3000人以上。

自105年大學少子化開始到117年，高中職畢業人數由25萬4567人降為15萬3259人，陳振貴認為，假設公立大學招生數不變，私校平均招生率只剩下35%，屆時公立大學必然也會受到影響，他呼籲教育部要公私立一起作考量，「讓公立大學人數也逐年按比率減招，到時候剩下的除了公立大學，大都是小而美的好學校。」

陳振貴表示，為因應少子化來臨，行政院院會於106年11月23日通過「私立大專校院轉型及退場條例」草案，共22條，草案迄今仍在立法院審議中，當時林全院長曾説「要列入下個會期的優先法案」，卻一直延宕至今。自草案通過以來教育部即有專案輔導學校名單，但因立法未通過，名單一直尚未對外公告，不過據了解，針對輔導學校進行突擊式的教學品質查核，財務查核，及師資質量基準不符規定等查核，教育部已一直積極進行中，有的學校感受到無比的壓力且受到扣減招生名額，或被迫寄存名額與扣獎補助款的處分，有的學校則已經改善回到「一般學校」。

陳振貴指出，為避免公開校名對學校産生太大衝撃，教育部新增「預警學校」篩選指標與專輔學校改善後回到一般學校的雙向機制，同時把「指標明確化」，讓樣態更淸楚，使末段班學校有所警惕，有明確的努力方向與依循。對於教育部的這種作法，有些人批評教育部「太佛心」，陳振貴說，他並不以為然，因為這是教育部累積二年多來的經驗，得出來的較緩和且合理的作法。