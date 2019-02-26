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內政部修選罷法 登不實抹黑廣告最高將罰2百萬

2019-02-26 22:10聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

為遏止選舉抹黑文化，避免候選人或被罷免人於競選或罷免活動期間，因不實廣告影響選舉罷免結果，破壞選舉公正與公平性，內政部民政司今預告將修正選舉罷免法，增訂候選人或被罷免人認為媒體刊播廣告有不實，得向法院聲請緊急限制刊播令，媒體違反法院裁定，最高可處新台幣200萬元罰鍰。

內政部公告修法內容包含「公職人員選舉罷免法」第51條之3、第110條之1修正草案及「總統副總統選舉罷免法」第47條之3、第96條之1修正草案。

修正草案指出，鑑於有關候選人或被罷免人的不實言論，對於選舉或罷免結果影響甚鉅，為遏止抹黑文化， 避免競選或罷免活動期間，有誹謗或傳播不實的情事， 破壞選舉制度公平公正性，增訂「公職人員選舉罷免法」第51條之3，以及「總統副總統選舉罷免法」第47條之3。

增訂條文指出，報紙、雜誌、廣播電視事業、提供數位通訊傳播服務者、 網際網路業者或其他媒體業者刊播的競選或罷免廣告， 候選人或被罷免人如認涉有散布謠言或傳播不實之情事 ，得向法院聲請緊急限制刊播令，法院應於收到聲請之日起2日內裁定。

法院在裁定前，得限時命報紙、雜誌、廣播電視事業、提供數位通訊傳播服務者、網際網路業者或其他媒體業者提出說明。另外，增列違反法院裁定作為義務者處罰規定，也就是媒體違反法院裁定，可以處20萬元以上200萬元以下罰鍰。法人或非法人團體違反規定，處罰其代表人及行為人。

內政部表示，這次修正案明定候選人或被罷免人對於競選或罷免廣告認有不實情事，得向法院聲請裁定將廣告移除，媒體業者須遵守法院之裁定，涉及參政權之保障以及憲法保障之言論自由。

為遏止選舉抹黑文化，內政部修選罷法，凡媒體刊登不實、抹黑者，最高可罰新台幣2百萬...
為遏止選舉抹黑文化，內政部修選罷法，凡媒體刊登不實、抹黑者，最高可罰新台幣2百萬元。圖／聯合報系資料照
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