內政部修選罷法 登不實抹黑廣告最高將罰2百萬

2019-02-26 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



為遏止選舉抹黑文化，避免候選人或被罷免人於競選或罷免活動期間，因不實廣告影響選舉罷免結果，破壞選舉公正與公平性，內政部民政司今預告將修正選舉罷免法，增訂候選人或被罷免人認為媒體刊播廣告有不實，得向法院聲請緊急限制刊播令，媒體違反法院裁定，最高可處新台幣200萬元罰鍰。

內政部公告修法內容包含「公職人員選舉罷免法」第51條之3、第110條之1修正草案及「總統副總統選舉罷免法」第47條之3、第96條之1修正草案。

修正草案指出，鑑於有關候選人或被罷免人的不實言論，對於選舉或罷免結果影響甚鉅，為遏止抹黑文化， 避免競選或罷免活動期間，有誹謗或傳播不實的情事， 破壞選舉制度公平公正性，增訂「公職人員選舉罷免法」第51條之3，以及「總統副總統選舉罷免法」第47條之3。

增訂條文指出，報紙、雜誌、廣播電視事業、提供數位通訊傳播服務者、 網際網路業者或其他媒體業者刊播的競選或罷免廣告， 候選人或被罷免人如認涉有散布謠言或傳播不實之情事 ，得向法院聲請緊急限制刊播令，法院應於收到聲請之日起2日內裁定。

法院在裁定前，得限時命報紙、雜誌、廣播電視事業、提供數位通訊傳播服務者、網際網路業者或其他媒體業者提出說明。另外，增列違反法院裁定作為義務者處罰規定，也就是媒體違反法院裁定，可以處20萬元以上200萬元以下罰鍰。法人或非法人團體違反規定，處罰其代表人及行為人。