被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

2019-02-26 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前夜宿彌陀漁村，隔天因過於操勞加上感冒不適，取消市政會議等行程，但卻有網友爆料當天會議記錄，註明「公出」，引發議論。人在新加坡的韓國瑜上午受訪說，他在外衝訂單，台灣內部沒必要找一些奇怪批判，「等回到台灣，沒關係，所有批判放馬過來，韓國瑜等你！」

對於病假變公出的會議紀錄，韓國瑜說，這是幕僚填的，前一天忙到差不多1點睡，4點起床，「這算私人行程還算公務活動？不用再去講。」

他並表示，他們在外面，或替農漁民在衝、盼訂單，台灣內部沒必要找一些很奇怪的批判，一點意思都沒有，「等回到台灣，沒關係，所有批判放馬過來，韓國瑜等你！不要我們在外面幫農漁民打拚時放冷箭，非常無聊！」

韓國瑜上午與新加坡FairPrice超市簽3年各100萬新幣的採購合約，韓國瑜說，將來還會舉辦高雄周，把高雄的產品在FairPrice的平台展示，每一年最少跟高雄採購2300萬台幣的蔬菜跟水果，將近有3年的合約，對高雄的農漁民來講非常重要，有一個穩定出口的對象，不管數量多還少、價格高還低。

新加坡有F1賽車，被問到會否去看？韓國瑜說，只要有機會、時間允許都會盡量多看、多聽、多聞、多交朋友，都會秉持這個精神。

有旗山蕉農說被中盤商剝削，韓國瑜說，只要有機會當然會幫，昨天跟今天都在跟農業局長討論旗山香蕉的問題，希望勤勞、善良蕉農能靜下來，市府這邊能做，一定會幫蕉農，不可能忽略某些農民，「我們照顧農漁民的決心不會改變，會想出辦法」。