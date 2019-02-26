【重磅快評】急鍘吳子嘉放過陳景竣 小英只為章魚哥

2019-02-26 19:19 聯合報 主筆室



美麗島電子報董事長吳子嘉（圖左）與台北市前副市長陳景峻（圖右）。 聯合報系資料照 分享 facebook

民進黨終於對時常批評時政的美麗島電子報董事長吳子嘉出手，台北市黨部執委會以吳影響民進黨形象為由，上周將吳送評委會，評委會今天討論後決定開除吳子嘉黨籍；和台北市前副市長陳景峻違紀案的處理成了明顯對比，吳案快速開鍘，顯然是配合蔡英文大選布局的節奏，因為柯、韓、朱動作頻頻，蔡英文開始著急了。

民進黨台北市黨部主委陳正德指稱，吳子嘉過去常在政論節目發表不實言論，污衊民進黨、汙衊蔡總統，所以有執行委員會提案，今天送評委會討論，最後決定將吳子嘉除名，也就是開除黨籍；話說得雖沒錯，但吳子嘉批評民進黨也不是最近的事，黨部沒有讓吳子嘉有機會說明，一次討論就作出開除黨籍的決定，雖稱高效率，卻不民主也不進步。

吳子嘉和陳景竣在去年九合一選舉時，都是站在挺柯的一方，在柯文哲險勝、姚文智慘敗後 ，本來民進黨就該好好處理吳、陳二人，但是柯文哲一小步一小步道向2020挪移，讓民進黨處在溫水煮青蛙的氛圍裡，直到他出訪以色列，接著又要訪美，民進黨才從立委補選藍綠爭鋒的戰局中驚醒，想到該要好好回防柯文哲，吳子嘉的案子就這樣拿出來快速通關處理。

吳子嘉雖常批評民進黨，但有人認為他昨天在政論節目時評論立委補選，稱民進黨會輸掉新北及台南兩席，這應該是民進黨決定對他快快開鍘的導火線，這兩個選區其實是民進黨的大選指標「章魚哥」，如果這兩個綠色版塊都保不住，蔡英文實難凝聚全黨士氣迎戰2020，除掉吳子嘉，主要是能立即助攻郭國文，因謝龍介搭韓流順風車，聲勢看漲，吳子嘉的言論或美麗島電子報民調有如謝龍介的柴火，距離投票只剩二十天，地方黨部當然要有所作為。

至於更早提出的陳景峻違紀案比吳子嘉案複雜許多，陳景竣雖力挺柯文哲，讓綠營恨得牙癢癢，但他卻對新北的立委補選有影響力，甚至綠營之前還有人建議乾脆放過陳景竣，以利補選時進行綠白合作，在余天陷入苦戰之際，民進黨萬萬不會對陳景竣出手，民進黨細心呵護余天的選情，並非真愛余天，而是新北選區的戰略地位太重要了，如果余天輸給鄭世維，只會助漲朱立倫的氣勢，蔡英文豈能坐視？