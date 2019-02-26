朱立倫喊重啟核四 環團一首詩讓網友都醉了

2019-02-26 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



前新北市長朱立倫喊出若當選總統要重啟核四，綠色公民行動聯盟立即指出，4月27日將在凱道舉辦反核遊行，並附上一首詩，引來網友按讚。

這首詩如下：

那一年

陽光灑落在黑黃相間的標語上

你的臉龐，笑笑的說，今天，風光明媚

那一年

無情的水柱，浸濕了我們的青春

在忠孝西路前被驅趕，我們咆哮、哭喊

你說這條路好冷，我頭也不回的向你奔去

你問我，今年呢

我回，依舊

在那人間的四月天裡

我們依舊

在反核遊行相見

你用你的鍾情，我用我的真意

在那人間的四月天裡

四月二十七