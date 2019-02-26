被民進黨開除黨籍 吳子嘉律師：違法

2019-02-26 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉因時常上政論節目批評時政，民進黨內有人認為吳子嘉經常在政論節目上對黨部指控、批判，已經影響民進黨形象，民進黨台北市黨部今天中午舉行評議委員會，最後決定將吳子嘉開除黨籍。對此，吳子嘉透過律師指出，對開除黨籍一事深表遺憾，並質疑民進黨台北市黨部違反人民團體法、民法及憲法保障人民集會結社自由之精神。

吳子嘉的律師陳振東表示，吳子嘉依法符合黨員資格，如遭違法開除黨籍，將循法律途徑，以維護個人權益。