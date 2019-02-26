李進勇掌中選會惹議 黃子哲：有了權力就沒了羞恥

2019-02-26 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



中選會主委懸缺近3個月，行政院日前宣布，將提名連任失利的雲林縣前縣長李進勇接中選會主委，引發議論。國民黨文傳會副主委黃子哲今在臉書批評，民進黨的雙重標準以及吃相難看，「沒有最扯，只有更扯」。

黃子哲指出，2010年11月，馬政府提名無黨籍的張博雅擔任中選會主委，當時民進黨立委決定全體不進場投票，表達不願為張背書的立場。所持的理由就是，懷疑她已成為「國民黨結構之一」。2014年1月，中選會被提名委員張瓊玲，因忘了在簡歷提及過去曾任國民黨中央委員候選人，人事案在立院審查時，被民進黨立委狠狠修理一番。陳其邁甚至直批張瓊玲政黨色彩濃厚，「比川劇變臉還會變。」

黃子哲質疑，按民進黨的標準，中選會無論主委或委員，只要有政黨角色或傾向，就完全不適任。然而李進勇不僅曾是民進黨籍的立委(二任)及縣市首長(基隆市、雲林縣)，還擔任過黨職(基隆市黨部主委)，政黨色彩比張博雅或張瓊玲更鮮明，行政不中立的機率更大，引發的爭議性更強，豈不是更加不適任?

黃子哲表示，「中選會組織法」雖無規定主委必須是無黨籍，但即便過去國民黨執政時期，法制化後的中選會，也不曾提名過黨籍的主委。吳敦義擔任行政院長時，就曾爆料，當時提名無黨籍的賴浩敏，而捨棄原本的規畫人選，就是為了黨政份際與選務中立。但民進黨換了位置就換了腦袋，有了權力就沒了羞恥，就是要硬幹提名李進勇。行政院長蘇貞昌甚至大言不慚說，無黨籍無經驗不如有黨籍有經驗。完全把自己過去高舉的價值與標準，拋諸腦後。