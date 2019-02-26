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軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認了

蘇貞昌不認公投「以核養綠」王育敏：裝睡的人叫不醒

2019-02-26 18:11聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委王育敏今天在立法院院會質詢行政院長蘇貞昌，詢問蔡政府明知公投結果廢止電業法，卻還說2025廢核家園目標不變，而提出這項公投的告訴也我們要「以核養綠」。蘇貞昌回應，「沒有這四個字。」遭王育敏批評，「裝睡的人永遠叫不醒」。

王育敏表示，蘇貞昌去年九合一選舉在新北市拿下87萬票，但光是新北市民贊成廢除2025非核家園的公投票就超高達100萬，超過蘇自己的得票數；而蘇回覆綠委時也說自己始終都是反對核電廠，既然現在擔任行政院院長，何不把核二、核三廠提前除役？

蘇貞昌表示，自己是務實的人，不會提前，因為能源政策不自己想到怎樣就馬上怎樣。蘇坦言民進黨確實反對核電，所以他會一步一步努力建立非核家園，讓替代能源早日上路。

王育敏指出，全國公投有600萬民意贊成廢除非核家園，但蔡政府一再宣稱2025年就能達到非核家園的目標，辦不到就是辦不到，而蘇貞昌還對新北市前市長朱立倫要重啟核四一事大肆批評。王育敏說，朱立倫是看到最新的民意，所以做出了修正，這是務實的作法；既然蘇貞昌說他是務實的人，要等替代能源可以接軌才逐步實踐非核家園，而朱也提到是在能源有缺乏，並且在安全的前提下才重啟核四，為何這樣的言論要受到總統府和蘇貞昌的批評？說朱前後反覆，我們不是應該尊重最新的民意嗎？

王育敏說，務實的修正過去的主張跟看法不叫做變來變去，尊重公投的最新民意，應該是政治人物該服膺的最高價值，這不也是民進黨過去的主張嗎？讓人民做主，結果現在的蔡政府卻想跟民意作對，明知道公投結果廢止電業法，但卻還說2025非核家園目標不變，核能排除在所有選項裡面，直問蘇貞昌是不是公然跟民意作對？

蘇貞昌回應，「公投廢電業法，我們做了」；王育敏接著提醒蘇，提出這項公投的人告訴我們要「以核養綠」，蘇貞昌說，「沒有這四個字。」遭王育敏批評，「沒有這四個字？裝睡的人永遠叫不醒！」這就是她現在看到的蘇內閣。

王育敏詢問蘇貞昌，既然他不研議也不重啟核四，是不是一個徹頭徹尾反核的運動工作者？蘇表示，他不是運動工作者，是一個務實的首長，在地方也是這樣主張。王育敏接著問，這樣的主張符合國際趨勢跟潮流？請問鄰近國家、發生最大核災的日本有廢除核能嗎？我們最想擁抱的美國有沒有使用核能，英國這樣偉大、蘇最愛講的邱吉爾首相的國家呢？南韓和中國大陸等通通都在用和譨，反核到底是不是一種意識形態，如果蘇貞昌說自己是務實的工作者，說不上道理來，蔡政府一點反省都沒有，只有緊緊擁抱反核神主牌。

國民黨立委王育敏今天在立法院院會質詢行政院長蘇貞昌。圖／翻攝國會頻道網站
國民黨立委王育敏今天在立法院院會質詢行政院長蘇貞昌。圖／翻攝國會頻道網站
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