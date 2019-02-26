請柯粉整頓「網軍」？柯Ｐ：柯粉都自動自發

2019-02-26 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



目前人在以色列出訪的台北市長柯文哲，預計將在台灣時間(27日)明天返台，今天則是安排參觀台拉維夫證交所、拜會台拉維夫市長。對於這次出訪心得，柯文哲說，這次有和以國以前國防軍的發言人私下談過，他們的建軍思維，國防主要有三個問題，分別是武器、人員和動機。

柯文哲說，他們說他們以色列能買的，阿拉伯也能買，因此武器沒有差特別多，但在人員方面就有很明顯的優勢，因為以色列很注重教育，國民素質比較高，另外就是以色列的國防，花了很多力氣在訓練，男的平均兵役三年，女的兩年。

再來就是他們在整個國防的產業，以網軍為例，因為以色列特別發展不對稱作戰，所以對網路特別注重，在高中階段就挑會寫程式的高中生，三年服役期就去當網軍，以後這些人又去組公司，所以以色列很多國防他是買服務，而不是買裝備。政府也會協助把這些資安、網軍的技術賣到其他國家。

柯文哲說，所以以色列重點不是在武器，而是在人員的素質和訓練比較好 ，他們把整個國防產業化，從教育、國防到產業三合一。

不過提到「網軍」，近來則是傳出北市府顧問蔡壁如近來找來台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲擔任「全國粉絲團溝通總管理」，被視為要在網路界「整軍備戰」。

對此，柯文哲說，我每次都說我們都在媒體上讀到我們的計劃、人事佈局，「我要回去問這是怎麼一回事」。

柯文哲說，我們有很多柯粉啊，自動自發的，所以自己要回去問到底怎麼一回事，「回去查查看」。