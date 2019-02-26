再下一城！韓國瑜再簽新加坡3千多萬水果訂單

2019-02-26 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市府下午與新加坡昇菘超市簽下農產外銷採購合約，將高雄水果如芭樂、木瓜、晶鑽鳳梨、蜜棗、玉荷包等銷往新加坡昇菘超市，每年總採購目標接近1千多萬台幣，大概是50萬新幣，為期3年。

昇菘集團CEO林福星致詞表示，昇菘集團在新加坡是一間上市公司，目前擁有54間分店遍布全馬，年營業額大概是202億，202億新台幣，大概新幣8億9千萬。

林福星說，新加坡作為一個花園城市，缺乏農業資源，因此90%以上的食材都是從世界各國進口，主要來自東南亞、亞洲、歐美、非洲和澳大利亞，積極的探討執行和多元化暨採購，是昇菘一定的方針，新加坡政府也積極支持和鼓勵。

他說，因此當他們知道韓市長要協助把高雄的農副產品帶到海外，他們樂見其成，也希望昇菘能進口更多安全、獨特、具有價格競爭性的農副產品，這不只能為新加坡廣大的消費者提供新的消費體驗，也為高雄市農民和出口商提供商機。

他說，這次合作協議採購高雄市具有價格競爭性的農產品，像芭樂，新加坡叫番石榴，還有木瓜、晶鑽鳳梨、蜜棗、玉荷包、荔枝等，每年總採購目標是約1千多萬新台幣，大概是50萬新幣，為期3年，希望讓本地顧客品嘗到台灣的當季蔬果。

高雄市長韓國瑜表示，感謝昇菘集團願意嘗試跟高雄簽訂穩定的契約，這個訂單並不是很大，但對高雄市的廣大的農民來講，有重要的意義在，高雄農漁民可以找到更穩定的市場，更穩定的通路，相信對廣大的高雄市農民來說，在耕作時會有更強大的信心。

他強調，他也再三要求農政單位對出口一定要重視品質，要價格公道，為了產品的壽命，以及永恆的競爭力，價格盡量讓消費者覺得物超所值。