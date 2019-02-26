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余天：三重如果選輸 民進黨就被打趴了

2019-02-26 17:38聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市第3選區立委補選，對手鄭世維狂打土包子議題。民進黨候選人余天今天表示，土包子是總統府發言人黃重諺口誤，不應該這樣說話；但三重如果選輸，民進黨就被打趴了，所以絕不能輸。。對手雖找韓等大咖助陣，但民進黨內大咖只要有空也會積極相助。

余天妻子李亞萍担任民進黨新北市黨部婦展會總會長，下午和近30名會員在三重力挺余天。李亞萍笑著調侃「包子好啊，大家去拿包子，我們可能經費有限，要發可能只能發饅頭。」會員們則表示「去拿包子，票照投余天」，但馬上被糾正「去拿也不能說出來」。

余天則說，包子是庶民喜歡吃的，而且經濟實惠，發包子給沒有吃飽的人很好、非常好。他也再度表示李亞萍講話有說服力，比較適合選立委，「這樣也不會老是嫌我又老又窮」。

相較鄭世維找韓流助陣，還有前總統馬英九、新北前市長朱立倫。余天說，只要黨內大咖有空，都會找他們過來站台，相信他們也都會樂於過來，而且穿暖和點就不會怕韓流。對國民黨指他的民調輸鄭6%，他連續大喊2次「我不信啦」，而且保證選立委後會傾聽民意、滿足民意。

至於明天鄭世維找「神力女超人」許淑華陪掃街，他則表示家裡有個剛出生沒多久的神力女超人，現在1歲多，才剛學會走路、又漂亮，我追都追不動，但不會怕。

而朱立倫提出「重啟核四說」，鄭世維隨後附和。余天質疑朱之前不是自己反對核四嗎？為什麼又要重啟核四，他都搞不清楚。做個政治人物不能老是講話顛三倒四，「我記得他上一任，他一直反對核四，我不曉得為什麼他又提起核四。」

余天強調三重如果選輸，民進黨就被打趴了。記者施鴻基／攝影
余天強調三重如果選輸，民進黨就被打趴了。記者施鴻基／攝影
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民進黨新北市黨部婦展會力挺余天。記者施鴻基／攝影
民進黨新北市黨部婦展會力挺余天。記者施鴻基／攝影
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