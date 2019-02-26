朱立倫提重啟核四 林淑芬：別把核四當政治提款機

2019-02-26 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



前新北市長朱立倫有意角逐2020年總統大位，在接受媒體專訪時表示，若當選總統，願意在最高核安標準的前提下重啟核四。對此，民進黨立委林淑芬批評朱立倫的態度是180度大轉彎，並強調核四問題不只是核廢料問題，也包括核四廠周邊地震帶的問題，以及核四本身弊案重重、拼裝不良，請朱立倫不要在把核四當作政治提款機。

以下是林淑芬臉書全文：

朱前市長今天表示，如果他當總統，當能源不足時，「願意重啟核四」

以下是朱前市長曾說過的話，我就不再多說了

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2011-03-15｜中央社｜朱立倫盼核一二廠儘早退役

2011-04-02｜聯合報｜第A14版｜主張綠能 朱立倫：非核是終極目標

2012-06-01｜聯合報｜第B1版｜朱立倫：台電核安 無法取信於我

2012-06-06｜中華日報｜第2版｜朱立倫：核一核二廠不再延役

2012-10-31｜自由時報｜第A10版｜核安未獲保證前 朱立倫：不讓核四運轉

2012-11-01｜蘋果日報｜第A4版｜朱立倫：只要我在任 核四別想運轉

2013-01-13｜中國時報｜第A4版｜朱立倫：無法確保安全 核四不應啟用

2013-02-07｜聯合報｜第A12版｜朱立倫：企業節能 邁向非核

2013-03-04｜自由時報｜第A04版｜新北市長朱立倫︰無法處理核廢料 憑什麼使用核能

2013-03-26｜聯合報｜第A2版｜朱立倫：核廢問題要先解決

2013-03-31｜中國時報｜第A9版｜朱立倫：核廢處理成本被低估

2014-03-08｜中華日報｜第A3版｜朱立倫：非核家園 朝野共識

2015-01-27｜自由時報｜第A03版｜朱立倫明確拒用核電 不買中央的單

2015-01-27｜中央社｜朱立倫：台灣一定要走向非核家園

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我要提醒朱前市長，

核四不只是永恆難解的核廢料問題，

包括核四廠周邊地質地震帶的問題，

核四廠本身弊案重重、拼裝不良、

未按圖施工、工程品質拙劣等等問題。

朱前市長的「台電核安 無法取信於我」

因此「只要我在任 核四別想運轉」

最後「台灣一定要走向非核家園」猶言在耳，

今天卻一百八十度大轉變，變成「願意重啟核四」

核廢料有解了嗎？核四更安全了嗎？

拼能源安全，核四不是解方，