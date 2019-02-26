卓榮泰：核四和土包子是「臨時、不入流」選舉議題

2019-02-26 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰（左）認為核四、土包子是臨時、不入流選舉議題，也批台南、彰化國民黨立委候選人。右側為余天、李亞萍夫婦。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 民進黨主席卓榮泰今天表示，核四和土包子的「臨時、不入流」議題都是因選舉而生，未來沒有意義；至於吳子嘉被開除黨籍，只能請黨員們團結；目前台南、彰化和新北立委缺額補選，都是戰戰兢兢，但他暗批對手有人先選議員再選立委不乾不脆、有人拖泥帶水的辭職參選。對國民黨總統初選參選爆炸，他笑著說「歡迎啊」。

卓榮泰說，無論土包子或核四都是選舉議題，為選舉而跑出來，往後來看沒有意義。如果為這次選舉可以主張核四，可是如果為這代和下一代人民，就應該清楚告訴大家非核家園才是未來台灣該走的路。

他認為政治人物應該負責任，而不是拿核四跟土包子做訴求，選民都很雪亮。余天過去幫助很多人，所以得到的支持也比較多，更不會怕「韓流」或女超人，但對手也不要等韓流來才出門，平常都在冬眠，應多和選民接觸、訴求，3月16日見真章，看是余天會得到支持，還是這種臨時、不入流的訴求會得到支持。

不過卓榮泰對立委補選強調「我們都是戰戰兢兢」，他認為沒有任何樂觀或比較輕鬆的選舉，余天支持度、知名度都穩定領先，但民進黨也不敢掉以輕心，每天該做的進度都做。

對台南、彰化補選的2席，他倒覺得對手不乾不脆、拖泥帶水，有的當議員幾個月又跑來選立委，對當地選民服務打很大折扣；有的拖泥帶水，既然辭官選立委，就要辭得乾乾淨淨。而民進黨余天條件大家都清楚，黃振彥鎮長政績都是第一名，國文對基層問題也清楚表示會以在中央、地方的執政經驗幫助鄉親。

民進黨台北市黨部今天開除吳子嘉黨籍。卓榮泰先表示基層黨員黨紀問題由地方黨部依黨章處理，所以還不會到中央黨部。但他誠懇呼籲所有黨員此時此刻應體認到黨的困境，為黨的共同目標內部凝聚、外部一致，才是黨內同志該走的路線。