【重磅快評】吃重鹹加嗆辣，叫蔡英文第一名！

2019-02-26 17:04 聯合報 主筆室



朱立倫表態，如果當選總統，願意在最高核安標準下重啟核四，府院齊圍剿，蘇貞昌還「嘿嘿」兩聲，說朱立倫的總統選情被邊緣化，只好「吃重鹹」。

嘿嘿！難怪，在各媒體民調中總統選情更被邊緣化的蔡英文，只好下猛藥，既嗆辣又重鹹；而民調聲望邊緣化得更嚴重的蘇貞昌，也誓言戰到山上舞掃把，非常重鹹。

蘇貞昌說，「今天核電廠就是被國民黨搞成這個樣子，浪費民脂民膏。」朱立倫對核電廠的立場可以接受檢驗，但「浪費民脂民膏」這件事，連神明都敢騙的蘇貞昌，騙騙人民算什麼？

阿扁總統廢不掉核四，擔任扁朝行政院長的蘇貞昌，不僅編列了四百多億核四興建預算，當年的行政院副院長蔡英文，也向台電要求核四「如質、如期」完工。核四蓋了停，停了蓋，蓋了又廢，「浪費民脂民膏」莫此為甚，民進黨罪魁禍首，要拉國民黨來擔共業都很勉強。

更不用說，如今棄核不用，只好燒煤燒氣燒肺來發電，還必須割地賠款搞風電，浪費的民脂民膏，民眾的健康代價，這些帳，怎麼算都該算在民進黨頭上。

不過，在電廠問題上顚倒黑白，糊弄百姓，蘇貞昌這也不是第一次了。去年競選新北市長，蘇貞昌也說深澳燃煤電廠是朱立倫在行政院副院長任內裁示要做的，但旋遭打臉，其實裁示興建的就是蘇貞昌。這樣清楚的事，竟然也能臉不紅氣不喘的賴給朱立倫。吃重鹹沒關係，但吃到栽贓扭曲，就太超過了。

不過，吃重鹹，要叫蔡英文第一名！

馬政府時代，兩岸風和日麗；蔡政府上任，台海烏雲密布。尤其去年九合一大選重挫，蔡英文很快藉著對抗中國，轉移敗選檢討，重新製造網路聲量。蔡英文草螟弄公雞，吃重鹹，拚嗆辣；蘇貞昌也扛起掃把，力搶台灣第一勇。兩人彷彿爭著要把台灣逼上戰場。