中選會主委提名李進勇 藍委：西廠2.0的升級版

2019-02-26 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



中選會主委懸缺近3個月，行政院日前宣布提名雲林縣前縣長李進勇。國民黨立法院黨團今舉行記者會質疑，中選會走了一位陳英鈐，卻來了一位黨籍色彩濃厚的李進勇，難道是「西廠2.0」的升級版嗎？黨團書記長吳志揚嚴厲譴責蔡政府，並要求「退回李進勇，重新提名」，倘若民進黨政府執意提名李進勇，黨團將全力杯葛中選會主委同意權。

吳志揚表示，「中選會組織法」第5條明文規定，中選會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動。在過去國民黨執政時期，提名擔任中選會主委人選皆為無黨籍，用意在於期待中選會主委能夠超出黨派，也展現獨立機關的精神，讓黨派之間服眾、人民也能夠信任中選會所辦理的選務工作。

吳志揚指出，李進勇背景除了是民進黨籍外，還曾擔任過基隆市黨部主委、台灣獨立聯盟中央委員及民選基隆、雲林縣長，都是政治性格非常強烈的政治人物，甚至還曾在民選縣長的過程中，違反過，「選罷法」，目前更還在訴訟中。如此的人選，適合擔任「獨立、超然」的中選會主委職務嗎？他呼籲民進黨政府，不要把中選會作為酬庸的政治工具，否則面對即將來臨的總統、立委大選，可預見去年九合一大選的投票亂象，又將再一次發生。

國民黨立委林為洲強調，中選會最重要的工作在於辦理選務，中立、超出黨派尤為重要，包括過去的主委黃石城、張博雅、劉義周即是超越黨派，不再參與政治與黨務工作，更不受黨派左右，才能獲得全國人民信賴，公平、公正地辦理選務工作。