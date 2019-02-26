中選會主委提名李進勇 藍委：西廠2.0的升級版
中選會主委懸缺近3個月，行政院日前宣布提名雲林縣前縣長李進勇。國民黨立法院黨團今舉行記者會質疑，中選會走了一位陳英鈐，卻來了一位黨籍色彩濃厚的李進勇，難道是「西廠2.0」的升級版嗎？黨團書記長吳志揚嚴厲譴責蔡政府，並要求「退回李進勇，重新提名」，倘若民進黨政府執意提名李進勇，黨團將全力杯葛中選會主委同意權。
吳志揚表示，「中選會組織法」第5條明文規定，中選會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動。在過去國民黨執政時期，提名擔任中選會主委人選皆為無黨籍，用意在於期待中選會主委能夠超出黨派，也展現獨立機關的精神，讓黨派之間服眾、人民也能夠信任中選會所辦理的選務工作。
吳志揚指出，李進勇背景除了是民進黨籍外，還曾擔任過基隆市黨部主委、台灣獨立聯盟中央委員及民選基隆、雲林縣長，都是政治性格非常強烈的政治人物，甚至還曾在民選縣長的過程中，違反過，「選罷法」，目前更還在訴訟中。如此的人選，適合擔任「獨立、超然」的中選會主委職務嗎？他呼籲民進黨政府，不要把中選會作為酬庸的政治工具，否則面對即將來臨的總統、立委大選，可預見去年九合一大選的投票亂象，又將再一次發生。
國民黨立委林為洲強調，中選會最重要的工作在於辦理選務，中立、超出黨派尤為重要，包括過去的主委黃石城、張博雅、劉義周即是超越黨派，不再參與政治與黨務工作，更不受黨派左右，才能獲得全國人民信賴，公平、公正地辦理選務工作。
林為洲質疑，李進勇的經歷真的適合擔任中選會主委嗎？前主委陳英鈐雖然把選務工作辦的「零零落落」，好歹也是學者出身，然而李進勇在民進黨內屬於核心角色，在在顯示民進黨政府毫不在乎中選會組織法要求超出黨派的立法精神，更不在乎人民的感受、不顧觀瞻。難道這就是蔡英文總統為了勝選，把中選會、李進勇當作「工具」嗎？因此，國民黨團強烈譴責蔡政府，並要求「退回李進勇，重新提名」。
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