11名國際高專人才 歸化我國國籍

2019-02-26 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



內政部今下午召開歸化國籍審查會，通過SARS期間自願至加護病房照顧病患的內科專科醫師馬來西亞籍吳文思醫師等11位高級專業人才，歸化我國國籍。自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有76名外國高級專業人才，在免喪失原有國籍下，歸化我國。

內政部表示，這次審查通過的11名高級專業人才，包括醫學領域4名、文化藝術領域2名、經濟領域2名、教育領域2名及其他領域1名，多數為4、50歲左右之青壯年人才。其中馬來西亞籍林醫師具有血液病專科、腫瘤內科專科及安寧緩和醫學專科專業，擅長癌症醫療及安寧療護，深獲醫界及民眾肯定。

此外，馬來西亞籍吳文思為內科專科醫師，SARS期間自願至加護病房照顧病患，專業能力及態度深獲院方及病患嘉許。

加拿大籍史康迪長期關心台灣文化資產保存，曾參與四四南村、碧潭吊橋、前美國大使官邸、紫藤廬等保存運動，積極奔走陳情，有助台灣文化資產保存意識之提升與維護。

另還有，加拿大籍李先生擁有豐富財務及管理經驗，現為證券投資信託股份有限公司董事長，負責該公司台灣業務策略走向。在台期間協助國內企業推動境內基金在地深耕，加速台灣金融科技創新，推動台灣與美國、加拿大商業及文化交流，對台灣金融產業發展貢獻卓著。

內政部指出，高級專業人才歸化我國國籍後，可以有參政權，也享有各種社會福利。為持續吸引高專人才歸化，去年10月起更簡化持高專梅花卡外籍人士的歸化流程，無須再檢附中央主管機關申請推薦理由書，改由內政部函詢主管機關同意，即可直接核准其以高級專業人才身分歸化，讓持高專梅花卡的外籍人士，可藉由這項便捷的途徑歸化我國。