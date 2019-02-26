親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
討好式政策惹議
政治
軍事
綜合

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

代天府王爺對謝龍介眨眼？陳筱諭酸：空嘴嚼舌神明知道

2019-02-26 16:07聯合報 記者謝進盛╱即時報導

立委台南第二選區補選國民黨候選人謝龍介24日對外聲稱，去麻豆代天府參拜，王爺都會對他眨眼，無黨籍立委候選人陳筱諭今笑勸謝，「母湯隨便扭曲神喻！」

陳筱諭說，謝龍介一直說要幫麻豆農民賣柚子，但是麻豆文旦柚盛名遠揚，除去年水災受流言干擾外，幾乎從來没有滯銷過，謝搞不清麻豆農業現況，還上電視胡謅一通，現在又說代天府王爺看到他都對他眨眼，應該是暗示謝，他的胡謅亂扯，神明都知道喔！

而近日高雄旗山香蕉價格崩跌，引發蕉農要韓國瑜下台的怒吼聲浪，陳筱諭表示，農產品產銷議題，從種植過程的施肥除蟲用藥，到盤商收購運送成本，到國內外市場通路契約的簽訂等，過程繁複，絕不是單純拿著農產品隨便叫賣就可以解決的。

陳筱諭說，她相信，不論哪個政黨執政，一定都不敢輕忽；如果只是在選舉時高喊，會幫農民賣水果、賣漁獲，就說一定可以解決農產產銷問題，那8成都是在騙選票。

陳筱諭還說，她從小在麻豆長大，常常到代天府玩，常常能感受到五王爺對麻豆居民護持。對於龍介叔說，他到代天府都會看到王爺跟他眨眼，她的感覺則是，王爺可能希望龍介叔，要幫農民是可以，但如果只是胡謅亂扯，大家都看在眼裡，神明也會知道。

謝龍介日前聲稱，去麻豆代天府參拜，王爺都會對他眨眼，無黨籍立委候選人陳筱諭今笑勸...
謝龍介日前聲稱，去麻豆代天府參拜，王爺都會對他眨眼，無黨籍立委候選人陳筱諭今笑勸謝，「母湯隨便扭曲神喻！」圖/陳筱諭服務處提供
分享
謝龍介日前聲稱，去麻豆代天府參拜，王爺都會對他眨眼，無黨籍立委候選人陳筱諭今笑勸...
謝龍介日前聲稱，去麻豆代天府參拜，王爺都會對他眨眼，無黨籍立委候選人陳筱諭今笑勸謝，「母湯隨便扭曲神喻！」圖/陳筱諭服務處提供
分享

王爺陳筱諭農民
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

張安樂抬棺抗議蘇貞昌 差點跌入自己帶來的棺材

2019-02-26 14:47

介文汲嗆吳釗燮 當立委將這三大案查到水落石出

2019-02-26 15:14

中選會主委提名李進勇 藍委：西廠2.0的升級版

2019-02-26 16:25

11名國際高專人才 歸化我國國籍

2019-02-26 16:13

吳子嘉遭開除黨籍 朱學恒諷民進黨：飛鳥盡，良弓藏

2019-02-26 16:07

大病後首露面 陳冲：學到盡量不虐待自己

2019-02-26 14:44

蘇貞昌：為和平 絕對戰到一兵一卒

2019-02-26 14:28

陳冲出新書了 書中談到顧立雄與大小S

2019-02-26 14:19

美麗島電子報老董吳子嘉 今遭民進黨開除黨籍

2019-02-26 14:03

抗議蘇貞昌掃把說 張安樂抬棺抗議摔下貨車

2019-02-26 13:46

鬼門關前走一回...陳冲復出了 言談依舊幽默

2019-02-26 13:28

影／蘇貞昌：敵人若犯台 我絕對戰到最後一兵一卒

2019-02-26 13:26

蘇貞昌：不贊成拆除中正紀念堂

2019-02-26 13:15

蘇貞昌挺李進勇：無黨籍無經驗不如有黨籍有經驗

2019-02-26 12:41

蔡英文承諾沒兌現？ 西拉雅族人提告爭正名

2019-02-26 12:27

春節固定休9天彈性放假免補班？ 蘇貞昌：一步一步來

2019-02-26 12:20

白狼抬棺率眾衝立法院 不慎摔下車

2019-02-26 12:01

談和平協議 蘇貞昌：蔣中正起死回生定堅決反對

2019-02-26 11:44

連結小熊維尼7天下架 蘇貞昌諷：總歸是人家領導人

2019-02-26 11:31

役男家長憂兩岸開戰 盧秀燕：總統應解釋

2019-02-26 10:29

蘇貞昌：任何人侵犯台灣 我絕對戰到一兵一卒

2019-02-26 10:28

包子很紅？ 藍委送蘇貞昌家鄉包子

2019-02-26 09:44

陳師孟「辦藍」意猶未盡 孫大千：納粹翻版

2019-02-26 08:10

中選會主委爭議多！當年他主導投票 嗆藍營18縣市首長

2019-02-26 08:00

直言集／黨籍主委 中選會侈言中立誰能信

2019-02-26 00:31

李進勇掌中選會？綠委力挺 藍批酬庸

2019-02-26 00:26

敗選者聯盟第4人 政院提名李進勇出任中選會主委

2019-02-26 00:15

蔡總統與賴清德 沙崙體驗自駕車

2019-02-25 23:17

蔡英文推廣個人LINE帳號「加入一起守護民主」

2019-02-25 22:30

促轉會臉書首貼文 揭吳聲潤為獄友申冤

2019-02-25 21:01

蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢

2019-02-25 19:15

【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文

2019-02-25 19:04

批「掃帚打仗說」 國民黨：綠輕忽國防

2019-02-25 18:37

蘇嘉全訪聖露西亞畫句點 盼兩國邦誼永固

2019-02-25 18:33

奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎

2019-02-25 18:28

影／虐童案通報年年增 藍委撒手鐧:鞭刑入法！

2019-02-25 18:19

談女性成就 蔡英文：用性別質疑我的能力沒意義

2019-02-25 17:04

影／海巡破獲10億元毒品案 蔡總統：政府力挺你們

2019-02-25 17:00

關心維冠倖存者被問2020 賴清德：立委補選後再說

2019-02-25 16:34
看更多

熱門文章

美麗島電子報老董吳子嘉 今遭民進黨開除黨籍

2019-02-26 14:03

一句話讓陳佩琪淚流滿面 聲明再不與柯文哲公開同框

2019-02-25 22:50

林濁水：對我市長被打壓難過但對韓瞧不起

2019-02-26 09:15

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

2019-02-26 12:28

周錫瑋宣布選總統 拋兩階段初選制

2019-02-26 09:31

引進F1賽車來真的 潘恒旭4月赴上海談城市街道賽代理權

2019-02-25 17:33

朱立倫：若我當選總統 願重啟核四

2019-02-26 00:07

陳師孟「辦藍」意猶未盡 孫大千：納粹翻版

2019-02-26 08:10

韓國瑜抵達新加坡 大批韓粉蜂湧如「三山」造勢

2019-02-25 20:08

若當總統願重啟核四 那一年的朱立倫這樣說…

2019-02-26 11:18

旗山蕉農抗議盤剝 韓國瑜在國外：考慮優先推銷香蕉

2019-02-26 11:50

韓國瑜早餐會「被打壓」？馬國議員：沒收到任何邀請

2019-02-25 22:23

中選會主委爭議多！當年他主導投票 嗆藍營18縣市首長

2019-02-26 08:00

韓國瑜擬引進賽車 三上市公司要投資

2019-02-26 01:06

韓國瑜被馬國政府放鴿子？ 柯文哲：台灣外交處境很困難

2019-02-25 17:16

民進黨除名前一天 吳子嘉預言：這兩區立委補選都會輸

2019-02-26 15:49

【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文

2019-02-25 19:04

朱立倫願重啟核四 沈榮津提5問題反對

2019-02-26 09:41

高雄辦包子大賽 要請黃重諺品嘗喝醉酒的包子

2019-02-25 16:53

美艦再穿越台海 美國防部：展現對印太承諾

2019-02-26 05:34

韓國瑜2月19日未主持市政會議 李四川：應是病假非公出

2019-02-26 11:23

韓國瑜農產銷新加坡 3年近7千萬台幣

2019-02-26 11:51

奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎

2019-02-25 18:28

上校太健忘？ 機密火箭資料竟遺忘在YouBike籃子裡

2019-02-26 12:45

白狼抬棺率眾衝立法院 不慎摔下車

2019-02-26 12:01

宣布參選總統 周錫瑋：國民黨若勝選可合作執政

2019-02-26 11:22

朱立倫批蔡總統：三年多來 一直走對抗的錯路

2019-02-26 00:41

被下封口令？ 潘恒旭說韓國瑜市長叫他不要談政治

2019-02-25 20:11

朱立倫：台灣還沒選過一任財經背景總統

2019-02-26 00:32

前大使質疑外交部不幫韓國瑜 外交部回嗆他是為選舉

2019-02-26 12:09

台中勘查工程漏網鏡頭 一張照龍燕思緒寫在臉上

2019-02-26 09:10

綠營狂打韓國瑜 黃子哲：扶龍天團三人組揪團成功

2019-02-26 09:55

沈富雄建議藍營 柯文哲若選2020當然由韓國瑜參選

2019-02-26 11:06

蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢

2019-02-25 19:15

柯文哲酸外交部動作慢 吳釗燮駁斥是台北市說不用幫忙

2019-02-26 09:29

智庫提報告不建議 國民黨總統初選恐還有得「議」

2019-02-26 02:05

遭北市議員批無能 外交部強力反擊

2019-02-25 21:42

韓國瑜市政會議缺席休息是公出？ 葉匡時：不清楚

2019-02-26 10:36

柯呈枋辭官參選另有真相？ 邱建富：他在台中當參事

2019-02-26 13:10

介文汲嗆吳釗燮 當立委將這三大案查到水落石出

2019-02-26 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top