代天府王爺對謝龍介眨眼？陳筱諭酸：空嘴嚼舌神明知道

2019-02-26 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



立委台南第二選區補選國民黨候選人謝龍介24日對外聲稱，去麻豆代天府參拜，王爺都會對他眨眼，無黨籍立委候選人陳筱諭今笑勸謝，「母湯隨便扭曲神喻！」

陳筱諭說，謝龍介一直說要幫麻豆農民賣柚子，但是麻豆文旦柚盛名遠揚，除去年水災受流言干擾外，幾乎從來没有滯銷過，謝搞不清麻豆農業現況，還上電視胡謅一通，現在又說代天府王爺看到他都對他眨眼，應該是暗示謝，他的胡謅亂扯，神明都知道喔！

而近日高雄旗山香蕉價格崩跌，引發蕉農要韓國瑜下台的怒吼聲浪，陳筱諭表示，農產品產銷議題，從種植過程的施肥除蟲用藥，到盤商收購運送成本，到國內外市場通路契約的簽訂等，過程繁複，絕不是單純拿著農產品隨便叫賣就可以解決的。

陳筱諭說，她相信，不論哪個政黨執政，一定都不敢輕忽；如果只是在選舉時高喊，會幫農民賣水果、賣漁獲，就說一定可以解決農產產銷問題，那8成都是在騙選票。