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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

介文汲嗆吳釗燮 當立委將這三大案查到水落石出

2019-02-26 15:14聯合報 記者洪哲政╱即時報導

前駐紐西蘭代表介文汲投入台北市大安區立委選舉，他今天向外交部吳釗燮嗆聲說，他若進入立法院，絕對會為蘇啟誠處長申冤昭雪，會徹底追究破壞國家體制違法任命的「口譯哥」、「管媽女婿」的失職首長的法律責任。

介文汲今天在臉書貼文表示：我昨天在fb的一篇短評，大概觸碰到吳釗燮的軟肋，他今天挾外交部之名對我個人發動攻擊，有點可笑，本來不想理他，但還是說幾句話好了。

介文汲表示：吳釗燮說他完全依照高雄市府所請辦事，不就跟總統府的回答一樣嗎，就是你來找我，我就辦事。我認為這就不對，高雄市政府不是外交部門，只有外交部掌有一切國家的外交專業、資源、及管道，如果國家第二大城市市長出訪，外交部如果只扮演接送機、出席簽約儀式及餐會這些角色，不隨時主動提供協助及諮詢意見，我們還要外交部幹嘛，光這點，吳釗燮就該好好自我檢討。

介文汲表示：吳釗燮說我的評論嚴重傷害到了我在外交部共事30年的老同事，這點完全沒根據事實，我文中明白批評的是心中只有黨派利益，沒有國家利益的民進黨政府，正是在告訴世人外交部同仁是無辜的，該負責的是民進黨政府。

介文汲表示：吳釗燮說仍將秉持外交專業原則推動外交工作，但請問一個會向以武力鎮壓殺害自己人民正遭國際制裁的尼加拉瓜政府奉上三十億大洋的吳釗燮有專業可言嗎？

介文汲指出：吳釗燮說我提升個人知名度是要選立委，我在這告訴他，我進入立法院後絕對會為蘇啟誠處長申冤昭雪，會徹底追究破壞國家體制違法任命口譯哥、管媽女婿的失職首長的法律責任。最後，吳釗燮說我的評論未根據事實，但請問我說吳釗燮未積極協助韓市長出訪難道不是事實嗎？

前駐紐西蘭代表介文汲投入台北市大安區立委選舉，他今天向外交部長吳釗燮嗆聲說，他若...
前駐紐西蘭代表介文汲投入台北市大安區立委選舉，他今天向外交部長吳釗燮嗆聲說，他若進入立法院，絕對會為蘇啟誠處長申冤昭雪。聯合報系資料照
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