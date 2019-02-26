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上節目汙衊民進黨 美麗島電子報老董吳子嘉遭開除黨籍

影／朱立倫談兩個女人:對不起柱柱姐 小英走錯路

2019-02-26 14:42聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

新北市前市長朱立倫準備投入2020總統大選，當前面臨國民黨內初選制度爭議，如果獲得提名，未來還將對上爭取連任的總統蔡英文。他25日接受聯合報專訪時，提及黨內外的兩位女人，直言黨內「唯一對不起柱柱姊」、「蔡總統走錯路，製造社會對抗」。

國民黨總統初選制度未定，引起各界關注，黨主席吳敦義多次提及，全民調曾引發2015年換柱爭議，引發聯想。朱立倫受訪時重申，「所有的過錯由我承擔，我唯一對不起的是柱柱姊。」

至於，黨內初選制度應該採全民調、全黨員投票，或是美式初選等方案？朱立倫強調，不願介入初選制度，「初選只是一個過程」，坦然豁達面對。不管是透過什麼方式決定人選，「如果是我，全力以赴；如果是吳主席、王院長，或是韓市長，全力支持。」尊重黨中央的決定，過程當中 ，希望不要造成風波。

朱立倫贊許高雄市長韓國瑜是國民黨最重要的資產，也坦言台北市長柯文哲很有政治實力，擁有高網路聲量，獲得年輕族群支持，「是激勵我們向上改進的力量」。

總統蔡英文上任三年多，朱立倫指出，蔡總統走錯路，一直在走對抗的路，像是一例一休引發勞資對抗，東廠爭議的政治對抗，以及年金改革導致職業、世代間的對抗，讓民眾覺得很煩。他認為，一個領導者是要做一個社會的統合者，而不是製造社會的對抗。

朱立倫接受聯合報系專訪。攝影／記者陳煜彬
朱立倫接受聯合報系專訪。攝影／記者陳煜彬
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