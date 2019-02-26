影／朱立倫談兩個女人:對不起柱柱姐 小英走錯路

2019-02-26 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫準備投入2020總統大選，當前面臨國民黨內初選制度爭議，如果獲得提名，未來還將對上爭取連任的總統蔡英文。他25日接受聯合報專訪時，提及黨內外的兩位女人，直言黨內「唯一對不起柱柱姊」、「蔡總統走錯路，製造社會對抗」。

國民黨總統初選制度未定，引起各界關注，黨主席吳敦義多次提及，全民調曾引發2015年換柱爭議，引發聯想。朱立倫受訪時重申，「所有的過錯由我承擔，我唯一對不起的是柱柱姊。」

至於，黨內初選制度應該採全民調、全黨員投票，或是美式初選等方案？朱立倫強調，不願介入初選制度，「初選只是一個過程」，坦然豁達面對。不管是透過什麼方式決定人選，「如果是我，全力以赴；如果是吳主席、王院長，或是韓市長，全力支持。」尊重黨中央的決定，過程當中 ，希望不要造成風波。

朱立倫贊許高雄市長韓國瑜是國民黨最重要的資產，也坦言台北市長柯文哲很有政治實力，擁有高網路聲量，獲得年輕族群支持，「是激勵我們向上改進的力量」。