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蘇貞昌挺李進勇：無黨籍無經驗不如有黨籍有經驗

2019-02-26 12:41聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

競選連任失敗的雲林縣前縣長李進勇，被行政院提名為中選會主委。行政院蘇貞昌今赴立法院備詢，國民黨立委王育敏批評有黨籍主委史無前例，詢問蘇貞昌是否要執意提名或是要退回。蘇貞昌表示，他不會退回，要請立法院同意此人事任命案，他解釋，經過去年11月24日選舉讓民眾排隊候，他深深感覺到與其選個「無黨籍無經驗」的，不如「有經驗有黨籍」的也沒關係。

王育敏表示，中選會主委提名李進勇，不僅史無前例，更引發爭議，尤其在中選會主委法制化後沒有再提名過有黨籍的主委，為什麼蘇貞昌執意要選一個民進黨黨籍忠貞黨員來執行這個任務？蘇貞昌表示，因為看了去年11月24日的選舉，讓選民排隊2、3小時後，他深深感覺與其選擇無黨籍無經驗，不如有經驗有黨籍也沒關係。

王育敏反問蘇貞昌，所以蘇覺得台灣現在沒有無黨籍有經驗的專業人士足堪來擔任主委嗎？蘇貞昌回應，依立法院通過的中選會組織法規定，沒有說要無黨籍。

王育敏繼續追問蘇，為什麼上一任行政院長所提名的陳英鈐還秉持無黨籍這個原則，到了蘇這一任就完全拋棄了？這樣的一個人事提名案蘇要執意送立院審議還是會退回。蘇貞昌強調，「我不會退回，要請立法院同意」，立法院通過的組織法裡面，不但可以有黨籍，而且還表明黨籍不超過三分之一，但執行職務時要超越黨派。

王育敏指出，蘇貞昌上任之後的民調不如行政院前院長賴清德，同樣上任1個月，賴清德有高達58%支持度，蘇雖然標榜衝衝衝，但是沒有衝出成績，民眾對蘇的不滿意度非常高，將近五成，現在又出現這樣的中選會主委人事任命案，「蘇院長你真的知道你輸在哪裡嗎？」蘇貞昌表示，他非常尊重民意的決定。他也再度引用前英國首相邱吉爾的話，指自己一輩子選舉歷經很多次失敗，但他覺得「勝利並非終點，失敗也非末日」，民意的決定他完全尊重。

國民黨立委王育敏質詢行政院長蘇貞昌。圖／截自國會頻道網站
國民黨立委王育敏質詢行政院長蘇貞昌。圖／截自國會頻道網站
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