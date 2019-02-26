親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
討好式政策惹議
政治
軍事
綜合

梵諦岡最高位階的性侵醜聞：澳洲樞機主教遭判「有罪」

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

白狼抬棺率眾衝立法院 不慎摔下車

2019-02-26 12:01聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們先死」，他帶棺材到場，要把棺材拿下車，警方硬是把棺材塞回車上，張安樂下車時卻不慎摔倒。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們...
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們先死」，他帶棺材到場，要把棺材拿下車，警方硬是把棺材塞回車上。記者曾吉松／攝影
分享
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（左二）上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「...
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（左二）上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們先死」，他帶棺材到場，要把棺材拿下車，警方硬是把棺材塞回車上，張安樂下車時卻不慎摔倒。記者曾吉松／攝影
分享
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（前右二）上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論...
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（前右二）上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們先死」。記者曾吉松／攝影
分享
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們...
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們先死」。記者曾吉松／攝影
分享
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們...
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們先死」。記者曾吉松／攝影
分享
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們...
中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂上午抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌的掃把論「要死你們先死」，他帶棺材到場，要把棺材拿下車，警方硬是把棺材塞回車上，張安樂下車時卻不慎摔倒。記者曾吉松／攝影
分享

張安樂
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

談和平協議 蘇貞昌：蔣中正起死回生定堅決反對

2019-02-26 11:44

影／蘇貞昌：敵人若犯台 我絕對戰到最後一兵一卒

2019-02-26 13:26

蘇貞昌：不贊成拆除中正紀念堂

2019-02-26 13:15

蘇貞昌挺李進勇：無黨籍無經驗不如有黨籍有經驗

2019-02-26 12:41

蔡英文承諾沒兌現？ 西拉雅族人提告爭正名

2019-02-26 12:27

春節固定休9天彈性放假免補班？ 蘇貞昌：一步一步來

2019-02-26 12:20

連結小熊維尼7天下架 蘇貞昌諷：總歸是人家領導人

2019-02-26 11:31

役男家長憂兩岸開戰 盧秀燕：總統應解釋

2019-02-26 10:29

蘇貞昌：任何人侵犯台灣 我絕對戰到一兵一卒

2019-02-26 10:28

包子很紅？ 藍委送蘇貞昌家鄉包子

2019-02-26 09:44

陳師孟「辦藍」意猶未盡 孫大千：納粹翻版

2019-02-26 08:10

中選會主委爭議多！當年他主導投票 嗆藍營18縣市首長

2019-02-26 08:00

直言集／黨籍主委 中選會侈言中立誰能信

2019-02-26 00:31

李進勇掌中選會？綠委力挺 藍批酬庸

2019-02-26 00:26

敗選者聯盟第4人 政院提名李進勇出任中選會主委

2019-02-26 00:15

蔡總統與賴清德 沙崙體驗自駕車

2019-02-25 23:17

蔡英文推廣個人LINE帳號「加入一起守護民主」

2019-02-25 22:30

促轉會臉書首貼文 揭吳聲潤為獄友申冤

2019-02-25 21:01

蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢

2019-02-25 19:15

【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文

2019-02-25 19:04

批「掃帚打仗說」 國民黨：綠輕忽國防

2019-02-25 18:37

蘇嘉全訪聖露西亞畫句點 盼兩國邦誼永固

2019-02-25 18:33

奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎

2019-02-25 18:28

影／虐童案通報年年增 藍委撒手鐧:鞭刑入法！

2019-02-25 18:19

談女性成就 蔡英文：用性別質疑我的能力沒意義

2019-02-25 17:04

影／海巡破獲10億元毒品案 蔡總統：政府力挺你們

2019-02-25 17:00

關心維冠倖存者被問2020 賴清德：立委補選後再說

2019-02-25 16:34

大聲說不願被中國霸凌 總統：無關性別是志氣

2019-02-25 16:12

《還願》爭議：從維尼之亂 還原中國網民政治性格

2019-02-25 15:32

二二八前夕 促轉會再公告註銷政治犯前科

2019-02-25 15:01

吳志揚全國輔選挺素人 上榜率近9成

2019-02-25 14:28

李進勇將出任中選會主委 國民黨團全力抵制

2019-02-25 14:16

中選會主委 政院提名李進勇

2019-02-25 14:16

張麗善率團參加東京食品展 展現雲林農特產特色

2019-02-25 14:12

鄭文燦、林右昌 下月訪美海外「會師」 林右昌：是巧合

2019-02-25 14:09

影／去年7月從立委轉換跑道 Kolas：當發言人比較操

2019-02-25 14:08

民進黨再批國民黨豬隊友 呼籲別唱衰台灣國防

2019-02-25 12:42

李進勇任中選會主委 綠委：行政資歷豐 相當適合人選

2019-02-25 12:42

兒虐案立委砲聲隆隆 劉建國：沒處理好會變高風險政府

2019-02-25 12:18
看更多

熱門文章

一句話讓陳佩琪淚流滿面 聲明再不與柯文哲公開同框

2019-02-25 22:50

韓國瑜與馬國議長午宴 高雄可望引進超級房車賽

2019-02-25 14:21

林濁水：對我市長被打壓難過但對韓瞧不起

2019-02-26 09:15

引進F1賽車來真的 潘恒旭4月赴上海談城市街道賽代理權

2019-02-25 17:33

朱立倫：若我當選總統 願重啟核四

2019-02-26 00:07

周錫瑋宣布選總統 拋兩階段初選制

2019-02-26 09:31

韓國瑜抵達新加坡 大批韓粉蜂湧如「三山」造勢

2019-02-25 20:08

韓國瑜早餐會「被打壓」？馬國議員：沒收到任何邀請

2019-02-25 22:23

若當總統願重啟核四 那一年的朱立倫這樣說…

2019-02-26 11:18

中選會主委爭議多！當年他主導投票 嗆藍營18縣市首長

2019-02-26 08:00

韓國瑜被馬國政府放鴿子？ 柯文哲：台灣外交處境很困難

2019-02-25 17:16

【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文

2019-02-25 19:04

韓國瑜擬引進賽車 三上市公司要投資

2019-02-26 01:06

高雄辦包子大賽 要請黃重諺品嘗喝醉酒的包子

2019-02-25 16:53

朱立倫願重啟核四 沈榮津提5問題反對

2019-02-26 09:41

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

2019-02-26 12:28

財報資料曝光！台農發資本額 已燒掉1/3？

2019-02-25 14:33

美艦再穿越台海 美國防部：展現對印太承諾

2019-02-26 05:34

奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎

2019-02-25 18:28

「不是說好了嗎」空軍對高教機票選「勇鷹」有意見

2019-02-25 14:22

大馬媒體關切選總統 韓說像逼婚 李佳芬笑：他有老婆了

2019-02-25 14:49

旗山蕉農抗議盤剝 韓國瑜在國外：考慮優先推銷香蕉

2019-02-26 11:50

朱立倫批蔡總統：三年多來 一直走對抗的錯路

2019-02-26 00:41

朱立倫：台灣還沒選過一任財經背景總統

2019-02-26 00:32

韓國瑜訪星馬搶農產品訂單 農委會這麼回應

2019-02-25 14:26

陳師孟「辦藍」意猶未盡 孫大千：納粹翻版

2019-02-26 08:10

被下封口令？ 潘恒旭說韓國瑜市長叫他不要談政治

2019-02-25 20:11

白狼抬棺率眾衝立法院 不慎摔下車

2019-02-26 12:01

韓國瑜2月19日未主持市政會議 李四川：應是病假非公出

2019-02-26 11:23

綠營狂打韓國瑜 黃子哲：扶龍天團三人組揪團成功

2019-02-26 09:55

台中勘查工程漏網鏡頭 一張照龍燕思緒寫在臉上

2019-02-26 09:10

沈富雄建議藍營 柯文哲若選2020當然由韓國瑜參選

2019-02-26 11:06

蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢

2019-02-25 19:15

韓國瑜農產銷新加坡 3年近7千萬台幣

2019-02-26 11:51

藍立委提名確定73比 總統方案有望周三比照通過

2019-02-25 13:46

柯文哲酸外交部動作慢 吳釗燮駁斥是台北市說不用幫忙

2019-02-26 09:29

宣布參選總統 周錫瑋：國民黨若勝選可合作執政

2019-02-26 11:22

智庫提報告不建議 國民黨總統初選恐還有得「議」

2019-02-26 02:05

遭北市議員批無能 外交部強力反擊

2019-02-25 21:42

柯文哲訪以色列 總理尼坦雅胡飛俄「放鴿子」

2019-02-25 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top