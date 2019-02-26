韓國瑜農產銷新加坡 3年近7千萬台幣

2019-02-26 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜到新加坡銷售高雄蔬果，今與新加坡商NTUC fairprice(新加坡職工總會平價合作社)簽下3年每年至少各100萬元新幣（約2300萬台幣）的採購合約，遠高於去年全年高雄外銷新加坡750萬台幣。

FairPrice是NTUC(National Trades Union Congress，全國職工總會)所屬的超市，是新加坡最大的連鎖超市，於新加坡已擁有146家店，也是新加坡第一家建立擁有和經營自己配送中心的超市零售商 。

韓國瑜今星馬行第3天，上午與新加坡最大超市FairPrice簽下3年各100萬新幣的採購合約，將高雄的蔬果蜜棗、葡萄、芭樂等外銷至新加坡。

完成簽約儀式後，韓國瑜和謝健平等人參觀FairPrice超市，韓國瑜在新加坡展現高人氣，沿路受到僑胞追逐拍照，高喊「韓市長好！」另也有不少婆婆媽媽搶跟李佳芬拍照，直到上車前都被人群簇擁。新加坡當地媒體也大陣仗，提前2個小時就到現場卡位。

FairPrice超市的高雄蔬果區有韓國瑜的Q版人像，有嫁到新加坡的張太太，買了一大籃高雄蔬果，她說，幫很多主婦朋友一起買的，大家都是韓粉，且台灣水果品質很好。

韓國瑜說，感謝新加坡fairprice給高雄市機會，高雄農產不外銷就算了，外銷一定要品質保證。fairprice總裁謝健平也是新加坡國會議員，韓國瑜也笑說，這是他到新加坡目前為止見到最大的官。

fairprice總裁謝健平說，將採購葡萄、蜜棗等蔬菜水果，為期3年，每年100萬新幣。