林俊憲要內閣接地氣 去看酒駕最酸最痛留言

2019-02-26 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨立委林俊憲針對酒駕議題質詢行政院長蘇貞昌。記者林麗玉／攝影。 分享 facebook

行政院長蘇貞昌今赴立院總質詢，民進黨立委林俊憲提到酒駕修法，林表示，蘇院長上任後接地氣，現在社會大眾對酒駕深惡痛絕，就曾有一位台大高材生被酒駕肇事者撞死，他的母親到他臉書留言，表示「無法接受孩子在這樣的狀況下離開」，林俊憲批評，這位優秀的年輕人遺體尚未入殮，肇事者竟僅以10萬元交保，這位痛心疾首的母親，希望國家可以遏制酒駕、保護人民。

蘇貞昌回應，「不管酒駕、兒虐，他都不能接受」。他支持酒駕刑度加重，蘇表示，酒駕等同故意殺人，其實刑法第271條故意殺人也有死刑刑度可以適用，另外交通部也可以從「道路交通管理條例」等沒收車輛作法遏止酒駕，也會要求警力多臨檢，遏止酒駕發生。

林俊憲表示，他提出的酒駕修法版本，只要是酒駕撞死人，將提高至7年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑；酒駕致重傷則提高至7年以上有有期徒刑、無期徒刑；肇事車輛法院也可以依照情節宣告沒收。對於他提出酒駕撞死人將比照殺人罪的修法，蘇院長也已經明確表達支持。

林提到，根據統計，台灣每年平均約有11萬件酒駕案件，其中6萬件因肇事走司法訴訟；另外酒駕過的人，2成會在5年內再犯，再犯2次、3次，4次以上比例更高達近4成，甚至平均1年無照酒駕案件，更高達1萬5千多件。

對於酒駕修法，法務部長蔡清祥表示，目前法務部經多方考量，會朝最嚴厲處罰思考，最後方案近期就會提出，儘管大致有腹案，但還沒有確定。蔡表示，法務部的修法方向與立委一致，但目前也有些學者還有反對聲音。

另外針對兒虐議題，林俊憲表示，蘇院長說要建立社會安全網，但民眾有感嗎？目前台灣一年兒虐事件破萬件，其中高達6成施虐者來自父母，還有的發生在托嬰機構、幼兒園，就曾有傷心的父親在他臉書留言，表示孩子死在托兒園，但因無證據無法破案，林表示，他曾提案修法，要求托嬰中心、幼兒園應加裝監視器，卻被業者遊說反對。對此，蘇表示，他贊成托嬰機構、托兒園加裝監視器，這不是隱私權問題，應該可以監督保護可及的範圍，讓更透明防止悲劇發生「多一份關心，少一份傷心。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康