周錫瑋角逐2020 侯友宜：若得到民意支持對新北是好事

2019-02-26 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



侯友宜對於周錫瑋宣布參選，表示樂觀其成。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

國民黨內有意角逐總統大位者多，前台北縣長周錫瑋今天在廣播專訪時宣布，也將投入參選總統行列。新北市長侯友宜表示，很好啊，樂觀其成，周錫瑋要出來選，他拍手歡迎，「因為周也是一個有能力的人、且有理想、有抱負，如果他能得到民意支持當選總統，不是件壞事，而是好事，對新北市來講更是好事，今天出來選的，不管哪一個黨派，都是我的朋友。」

由於周錫瑋與侯友宜曾在新北市長初選時較勁過，如今要選總統，侯友宜表示，周錫瑋要出來選總統，他都拍手歡迎，因為周也是一個有能力的人，而且有理想、有抱負的，「如果真的周能得到民意支持，當選總統，這不是件壞事，而是好事，對新北市來講更是好事，所以我都會鼓掌、加油，周錫瑋縣長加油。」

對於周錫瑋恐與前新北市長朱立倫打擂台，侯友宜笑說，今天出來選的，不管哪一個黨派，都是他的朋友，哪一個都認識，都是好朋友，他們有心為全台灣造福，這都是好事，「且不是我決定，是全台灣2千3百萬人的決定；想選的人很多，但當選的只有一個。」