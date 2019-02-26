連結小熊維尼7天下架 蘇貞昌諷：總歸是人家領導人

2019-02-26 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌談還願。圖／翻攝國會頻道網站 分享 facebook

台產網遊「還願」因為場景圖片含「習近平小熊維尼」字樣，上架7天就下架。對此，行政院長蘇貞昌今指出，民主國家是沒有在給人家下架的，還願事件讓他覺得台灣可以這樣自由開放民主是很好，但話鋒一轉他「嘿嘿笑」指出，總歸是人家領導人，又是集權的地方，遊戲把國家領導人用這樣，「我們也是理解啦！」

台產網遊「還願」因為場景圖片含「習近平小熊維尼」字樣，遭中國大陸網友抵制，並被大陸代理商終止合約，雖然行政院副院長陳其邁力挺，昨晚還找來立委鄭運鵬共同直播闖關，但遊戲還是上架7天製作團隊就自主下架。

民進黨立委莊瑞雄今在立法院質詢時指出，「還願辦頭七，半夜遭夜襲」，受到眾人矚目的國產遊戲玩一玩結果被夜襲下架，這會引起很大的軒然大波，詢問蘇貞昌怎麼看，並替台灣玩家討個說法。

蘇貞昌則表示，民主國家是沒有在給人家下架的，還願事件讓他覺得台灣可以這樣自由開放民主是很好，但話鋒一轉他「嘿嘿笑」指出，總歸是人家領導人，又是集權的地方，遊戲把國家領導人用這樣，「我們也是理解啦！」但也補充赤燭團隊是主動將遊戲下架。