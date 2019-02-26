蘇貞昌：任何人侵犯台灣 我絕對戰到一兵一卒

2019-02-26 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌上周在立法院院會備詢時，針對是否會與對岸開戰，引述二戰時期英國首相邱吉爾的名言，「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」。對此，蘇貞昌今接受國民黨立委徐志榮質詢時再度表示，我們不對人動武，但如果碰到任何人要來侵害我的家園，「我絕對戰到一兵一卒」。

徐志榮告訴蘇貞昌，我們不需要戰爭，蘇貞昌上周戰海上、戰沙灘的回答，是否是因為選舉快到了，所以要用中共的力量去幫民進黨輔選？

蘇貞昌表示，他是最期待和平的，全世界和善的人民也都期待和平，只有極權獨武的國家才鼓勵政爭、發動戰爭，而且不排除動武。全世界真正勇敢的人民，都是以我們不對人動武，「但碰到任何人要來侵害我的家園，我絕對戰到一兵一卒」。

蘇貞昌強調，這話絕對不是只有他講，他引用的是邱吉爾的話。而當年的蔣中正先生，當年日本攻打中國時，蔣也是說一寸河山一寸血，十萬青年十萬軍，也是不投降。只有投降主義的人，像汪精衛才鼓勵簽和平協議，以及二戰時期的英國首相張伯倫，才簽和平的協議；但簽的後果，就是更多的戰正以及更多的人民失望。

話鋒一轉，蘇貞昌提到國民黨主席吳敦義，指吳敦義公開說要簽和平協議，讓他感到遺憾，也是他最不能接受的。不過徐志榮反駁說，簽和平協議就是投降嗎？蘇貞昌回應，正因為要和平，所以他絕對要告訴想要侵犯台灣的敵人，他為了和平要做好應戰的準備，對方要付出代價。