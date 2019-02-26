「死刑行不行？防堵酒駕如何修法與配套」公聽會

相關新聞
總統初選排除全民調？盧秀燕：不是自己爽 選贏最重要2019-02-26 10:04
朱立倫主張重啟核四 蘇貞昌酸：選情告急「吃重鹹」2019-02-26 09:57
包子很紅？ 藍委送蘇貞昌家鄉包子2019-02-26 09:44
中選會主委爭議多！當年他主導投票 嗆藍營18縣市首長2019-02-26 08:00
直言集／黨籍主委 中選會侈言中立誰能信2019-02-26 00:31
李進勇掌中選會？綠委力挺 藍批酬庸2019-02-26 00:26
敗選者聯盟第4人 政院提名李進勇出任中選會主委2019-02-26 00:15
蔡總統與賴清德 沙崙體驗自駕車2019-02-25 23:17
蔡英文推廣個人LINE帳號「加入一起守護民主」2019-02-25 22:30
促轉會臉書首貼文 揭吳聲潤為獄友申冤2019-02-25 21:01
蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢2019-02-25 19:15
【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文2019-02-25 19:04
批「掃帚打仗說」 國民黨：綠輕忽國防2019-02-25 18:37
蘇嘉全訪聖露西亞畫句點 盼兩國邦誼永固2019-02-25 18:33
奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎2019-02-25 18:28
影／虐童案通報年年增 藍委撒手鐧:鞭刑入法！2019-02-25 18:19
談女性成就 蔡英文：用性別質疑我的能力沒意義2019-02-25 17:04
影／海巡破獲10億元毒品案 蔡總統：政府力挺你們2019-02-25 17:00
關心維冠倖存者被問2020 賴清德：立委補選後再說2019-02-25 16:34
大聲說不願被中國霸凌 總統：無關性別是志氣2019-02-25 16:12
《還願》爭議：從維尼之亂 還原中國網民政治性格2019-02-25 15:32
二二八前夕 促轉會再公告註銷政治犯前科2019-02-25 15:01
吳志揚全國輔選挺素人 上榜率近9成2019-02-25 14:28
李進勇將出任中選會主委 國民黨團全力抵制2019-02-25 14:16
中選會主委 政院提名李進勇2019-02-25 14:16
張麗善率團參加東京食品展 展現雲林農特產特色2019-02-25 14:12
鄭文燦、林右昌 下月訪美海外「會師」 林右昌：是巧合2019-02-25 14:09
影／去年7月從立委轉換跑道 Kolas：當發言人比較操2019-02-25 14:08
民進黨再批國民黨豬隊友 呼籲別唱衰台灣國防2019-02-25 12:42
李進勇任中選會主委 綠委：行政資歷豐 相當適合人選2019-02-25 12:42
兒虐案立委砲聲隆隆 劉建國：沒處理好會變高風險政府2019-02-25 12:18
228連假將至 林佳龍對大數據的疏運措施有信心2019-02-25 12:13
將接掌中選會 李進勇：感到榮幸也期待立院玉成2019-02-25 12:09
張瑞竹臉書暗諷蔡總統挑釁對岸 遭網友洗版刪文2019-02-25 12:06
話題人物／準中選會主委 李進勇：故鄉泥土最柔軟2019-02-25 11:32
影／同車體驗自駕車 蔡英文心情好 賴清德略顯嚴肅2019-02-25 11:22
綠提名李進勇掌中選會 藍委諷：敗選內閣再添一員2019-02-25 11:20
民進黨：找回支持 下半年可能討論新決議文2019-02-25 11:02
蘇貞昌「拿掃把衛國」被酸 國中家長打臉賴士葆：該上國文課了2019-02-25 10:54
熱門文章
台南立委大翻盤？ 最新民調謝龍介勝 郭國文：陷苦戰2019-02-25 11:27
韓國瑜與馬國議長午宴 高雄可望引進超級房車賽2019-02-25 14:21
一句話讓陳佩琪淚流滿面 聲明再不與柯文哲公開同框2019-02-25 22:50
立委補選最新民調 謝龍介坐收綠營分裂之利2019-02-25 13:01
蘇貞昌「拿掃把衛國」被酸 國中家長打臉賴士葆：該上國文課了2019-02-25 10:54
張瑞竹臉書暗諷蔡總統挑釁對岸 遭網友洗版刪文2019-02-25 12:06
引進F1賽車來真的 潘恒旭4月赴上海談城市街道賽代理權2019-02-25 17:33
【重磅快評】李進勇接中選會 民進黨還能更沉淪嗎？2019-02-25 10:46
朱立倫：若我當選總統 願重啟核四2019-02-26 00:07
疑受到壓力 韓國瑜上午行程又被取消2019-02-25 10:33
韓國瑜抵達新加坡 大批韓粉蜂湧如「三山」造勢2019-02-25 20:08
如果台海衝突 日本會相幫？ 國防部長說有可能2019-02-25 12:43
韓國瑜被馬國政府放鴿子？ 柯文哲：台灣外交處境很困難2019-02-25 17:16
韓國瑜早餐會「被打壓」？馬國議員：沒收到任何邀請2019-02-25 22:23
中選會主委爭議多！當年他主導投票 嗆藍營18縣市首長2019-02-26 08:00
【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文2019-02-25 19:04
高雄辦包子大賽 要請黃重諺品嘗喝醉酒的包子2019-02-25 16:53
台農發營運狀況如何？ 財報證實虧損近資本三分之一2019-02-25 11:05
媒體民調鄭世維領先6% 余天：黨內民調我贏20%2019-02-25 10:47
周錫瑋宣布選總統 拋兩階段初選制2019-02-26 09:31
美艦再穿越台海 美國防部：展現對印太承諾2019-02-26 05:34
奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎2019-02-25 18:28
「不是說好了嗎」空軍對高教機票選「勇鷹」有意見2019-02-25 14:22
財報資料曝光！台農發資本額 已燒掉1/3？2019-02-25 14:33
韓國瑜擬引進賽車 三上市公司要投資2019-02-26 01:06
網剪星爺電影唱「土包子之歌」要蔡政府2020打包走人2019-02-25 10:28
大馬媒體關切選總統 韓說像逼婚 李佳芬笑：他有老婆了2019-02-25 14:49
林濁水：對我市長被打壓難過但對韓瞧不起2019-02-26 09:15
下鄉訪農博感情 張善政：老農津貼明顯政策買票2019-02-25 12:20
余天由鄭文燦陪掃街 鄭世維捐款再賣土包子2019-02-25 11:03
朱立倫批蔡總統：三年多來 一直走對抗的錯路2019-02-26 00:41
綠營民調：蔡英文支持率和柯文哲不分上下2019-02-25 10:41
【即時短評】同業冷眼又失去關愛 台農發將何去何從？2019-02-25 11:12
韓國瑜訪星馬搶農產品訂單 農委會這麼回應2019-02-25 14:26
有你家選區嗎？ 新北等4席立委補選 看參選名單2019-02-25 12:26
朱立倫：台灣還沒選過一任財經背景總統2019-02-26 00:32
被下封口令？ 潘恒旭說韓國瑜市長叫他不要談政治2019-02-25 20:11
藍立委提名確定73比 總統方案有望周三比照通過2019-02-25 13:46
蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢2019-02-25 19:15
智庫提報告不建議 國民黨總統初選恐還有得「議」2019-02-26 02:05
留言