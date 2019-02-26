朱立倫主張重啟核四 蘇貞昌酸：選情告急「吃重鹹」

2019-02-26 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天在立法院外接受訪問時，左批新北市前市長朱立倫，右打國民黨主席吳敦義，針對能源政策和兩岸政策，雙方再度交火。朱立倫昨接受專訪時說不排除重啟核四，蘇貞昌指出，朱立倫是最早宣布要選總統的，現在他的選情有點被邊緣了，只好「吃重鹹」（閩南語，比喻下猛藥）。蘇貞昌質疑，若國民黨真的要推核電，為何過去完全執政的時候不解決，朱立倫擔任8年的新北市長，讓核二場乾式貯存槽的執照卡關，現在才來講空話；蘇批，今天核電廠被國民黨搞成這樣，浪費民脂民膏。

另外，蘇貞昌今天在回答台獨可能引發台海戰爭時，援引歷史經驗指出，當初納粹領導人希特勒率領德國軍隊攻打英國時，投降主義的英國首相張伯倫也是簽署和平協議；日本人打中國的時候，投降主義的國民政府主席汪精衛也是簽署和平協議，現在中國不放棄要以武力攻台，國民黨主席吳敦義也主張簽署和平協議。

蘇貞昌說，這種和平協議換來的都是戰爭，犧牲的都是人民，只有決心要護鄉護國護土的人民，才會讓外敵不敢輕啟戰爭。當年英國民眾說就算只剩一隻掃把都要拿起來對抗，只有這種決心的人，英國才不至於投降，拯救歐洲，最後打倒希特勒的德國。蘇貞昌說，今天台灣人要展現保衛台灣的決心，卻有一群失敗主義者，卻有人要與中國唱和，唱衰台灣，這才是最讓人唾棄。