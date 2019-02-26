朱立倫批蔡英文走錯路 府：與所有台灣人立場不同

2019-02-26 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



有意參選2020總統的新北市前市長朱立倫接受聯合報專訪時，批評蔡英文總統執政以來，一直在走對抗的錯路，義和團式地想激起民憤對抗，朱也說，作為一個國家的領導人應避免戰爭，不是挑起戰爭。總統府今回應，很訝異也很遺憾朱說出與國際社會，與所有熱愛和平跟民主自由台灣人截然不同的立場。

總統府發言人張惇涵表示，推動革新、捍衛主權不是對抗，而是讓國家往前走。蔡總統上任將近三年來，對內解決過去政府不願意面對的年金破產危機，啟動有系統的經濟、產業轉型，讓國家經濟回復動能；對外在兩岸及區域上，更帶領台灣成為國際社會肯定的區域穩定貢獻者，近來國際社會對台灣的努力表示肯定與支持，就是最好的證明。

張惇涵表示，台灣從來不是和平的威脅，而中國或是台灣，誰是區域與國際社會安全穩定的貢獻者，誰又頻頻以武力等風勢造成對各國、對自由民主的威脅，這個答案已經是國際常識。

張惇涵說，很訝異也很遺憾朱立倫說出與國際社會，與所有熱愛和平跟民主自由台灣人截然不同的立場。但也期待朱能夠回到國家的共同利益上來，善盡一個政治人物必須捍衛國家自由民主的責任。

朱立倫表示，若他當總統，基於國安及能源考量，願意重啟核四。張惇涵說，落實國家能源的結構轉型，一直是蔡政府上任後努力的重要目標。相信大家也印象深刻，朱立倫過去也是一樣的立場，過去在選舉期間更大聲疾呼，「非核家園絕對不是口號」。

張說，目前政府正全力推動能源結構轉型，包括再生能源的加速開發，節能科技的廣泛應用等，目前無論在產業能量的養成、國際合作與投資的推動，都在預期進度上進行，政府有能力也有信心，完成能源結構的順利轉型，過程中也會確保電力供應無虞。至於核四能否重啟，經濟部等單位在日前有都有完整說明。