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包子很紅？ 藍委送蘇貞昌家鄉包子

2019-02-26 09:44聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

高雄市長韓國瑜的「土包子」風波持續發燒，就連行政院長蘇貞昌上午到立法院進行施政報告總質詢，國民黨立委徐志榮也送上家鄉的包子給蘇院長，蘇院長回應：謝謝。

行政院長蘇貞昌（左）上午到立法院備詢，國民黨立委徐志榮送上家鄉的包子給蘇院長。記...
行政院長蘇貞昌（左）上午到立法院備詢，國民黨立委徐志榮送上家鄉的包子給蘇院長。記者曾學仁／攝影
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行政院長蘇貞昌（左）上午到立法院備詢，國民黨立委徐志榮送上家鄉的包子給蘇院長。記...
行政院長蘇貞昌（左）上午到立法院備詢，國民黨立委徐志榮送上家鄉的包子給蘇院長。記者曾學仁／攝影
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