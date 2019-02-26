影/幫郭國文輔選 賴清德：選舉要選同心的

2019-02-26 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市立委第二選區補選進入最後倒數，行政院前院長賴清德今天一早7點多來到台南七股龍德宮幫民進黨徵召的郭國文輔選，帶領郭國文展現親和力，受到鄉親們熱烈歡迎。賴推薦郭國文說，「選舉要選同心的！」民進黨已徹底反省了，籲請鄉親們支持。

卸下行政院長公職的賴清德在台南依舊人氣旺，一早來到七股龍德宮幫郭國文站台，包括市議員蔡蘇秋金及多名里長都來此迎接，賴逐一與龍德宮主委陳勝民等人握手，隨後進入廟內參拜，隨後走出廟外「開講」，許多鄉親們爭相與賴握手寒暄、拍照，賴逐一滿足鄉親們需求，人氣依舊強強滾。

「民進黨已經徹底反省了」，賴清德說，去年九合一選舉，民進黨大敗，輸掉6席縣市長席次，包括他辭去行政院長、總統蔡英文辭去民進黨主席，由卓榮泰接任，目前一連串持續改革聆聽民眾聲音，民進黨已經深刻反省。立委補選這一席很重要，籲請鄉親們出來投票，郭國文學經歷歷練都相當傑出，有中央地方經驗，懇請3月16日補選，拜託支持郭國文。

賴清德也說，他擔任台南市長近8年，與農民朋友一起打拚，產值由當初上任每年約400多億元，卸任時已經成長至600多億元，相信未來郭國文當選配合市長黃偉哲一起打拚，一定可以再創高峰，他也籲請鄉親們「選舉要選同心的！」拜託讓郭國文當選。