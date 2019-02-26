智庫提報告不建議 國民黨總統初選恐還有得「議」

2019-02-26 02:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



在吳敦義指示下，國民黨智庫將把總統初選評估報告正式送明天的中常會。據了解，智庫報告將陳述歷來總統初選提名的機制，但不會對提名辦法提出「建議」，更不會決定提名的辦法，唯一可以確定的是，將排除全民調機制，維持「黨員投票」機制，至於黨員投票的「比例」，恐也仍無定論。

智庫認為，總統初選提名，黨員必須參與，因此提名機制不應採行全民調，「黨員投票」機制一定要維持，而「全黨員投票」變動及後遺症大，不宜採用，至於黨員投票和民調的比例，從過去到現在，有各佔50%，也有現行規定的黨員投票三成、民調七成，但因從來沒有付諸執行，因此黨員投票的「比例」到底要多少，將交由常會「再議」。

由於中常委對黨員投票的比例應維持現行黨員參加公職人員選舉提名辦法的三成規定，還是回復2004年辦法中的五成，各有不同看法。黨內認為，若週三中常會多數中常委能取得共識，維持現行黨員投票三成規定，問題就單純，總統初選提名辦法也可明朗化，但若主張黨員投票五成的常委不願退讓，為免常會最後出現「表決」的場面，週三中常會有可能先對「黨員投票 」部分進行確認，至於黨員投票的比例，將再進一步研議。

相關人士研判，如果黨員投票的比例無法達成共識，中常會是否針對黨員投票和民調的比例，由常委和專家學者另組專案小組研議，值得觀察，但若常會無法議決再組專案小組，也代表黨員投票和民調各半的主張，仍有可能在最後「勝出」。

據了解，智庫針對總統初選提名機制的研議報告，只針對過去黨內總統提名的規定及各界看法，進行事實的陳述，相關分析不會有既定立場，更不會對特定的機制或初選辦法，提出具體的建議，因此智庫報告不是最後的提名辦法參考版本。

根據智庫蒐集資料，自1996年總統直選黨內初選提名，1996年首次總統直選李登輝是當時的現任總統，獲黨提名無異議。2000年總統提名，當時只有黨主席連戰參選，因此最後獲黨推薦成為總統提名人。

2004年的黨員參加公職人員選舉提名辦法，總統初選是採黨員投票和民調各50%的機制，但當年總統提名仍只有連戰參選，因此並無適用初選的規定。

2008年總統大選提名，當時的黨主席馬英九在特別費案遭起訴後宣布請辭黨主席參選總統，中常會召開臨時常會修改排黑條款，全黨一致支持提名馬英九，2012年馬英九競選連任，同年黨員參加公職人員選舉提名辦法通過修正，將黨員投票和民調的比例從各佔五成，修改為黨員投票三成、民調七成。

2015年總統提名，黨內原預估會有多人參加初選登記，因此特別通過2016年總統選舉提名辦法，初選採黨員三成、民調七成，但若有登記參選人一半以上同意，得採全民調。後來只有洪秀柱和楊志良登記，原本兩人已協調採全民調，但後來楊志良連署未過門檻，常會再定出洪秀柱一人參選民調須過30%的規定。

洪秀柱當年跨過民調30%門檻後，7月獲全代會通過提名，但最後又遭「換柱」，10月全代會通過廢止洪秀柱總統提名人資格後，最後是「徵召」當時的黨主席朱立倫提名參選2016年的總統大選。

智庫認為，黨員投票和民調各有代表性，但比例應採「五五制」或「三七制」，由於過去沒有實際執行的經驗與前例，無從論斷其優劣利弊，而若從三七制回到五五制，也因未曾實施，因此難謂其就是走回頭路，因此智庫未對採行何種比例方案，作出正式建議。

至於美式初選制，因國情不同，智庫未對此做出評析，智庫報告是對初選提名辦法分析，是否由登記參選人協商或經二分之一以上登記參選人同意得採全民調，據了解也不在送週三中常會初步的評估報告中。