敗選者聯盟第4人 政院提名李進勇出任中選會主委

行政院昨宣布，將提名雲林縣前縣長李進勇出任中選會主委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

自陳英鈐請辭後，中選會主委一職懸缺近三個月，行政院昨天宣布，將提名雲林縣前縣長李進勇為中選會主委，並函送立法院審查。若立法院同意人事，李進勇將成為繼蘇貞昌、陳其邁、林佳龍後，第四位在去年九合一地方選舉中敗選候選人進入中央任職的官員。據了解，立法院預計在施政總質詢後才會行使同意權，最快三月下旬才會處理。

法制化後首位黨籍主委

陳英鈐因去年九合一選舉併十公投衍生的選務問題請辭下台，主委一職由副主委陳朝建代理至今。行政院昨宣布提名李進勇為新任中選會主委，立法院若通過，將成為中選會法制化後首任有黨籍主委。

李進勇：有信心能勝任

李進勇昨天表示，若立院通過同意，將全力以赴為國家做事；公投修正案將是上任後最迫切需要處理的事。他說，去年九合一選舉的選務出現一些問題，未來面對二○二○總統大選及立委選舉，還有公投修正案，會記取去年教訓，讓明年及以後的選舉平順圓滿，中選會責任重大，有信心能勝任。

李進勇指出，去年公投產生的問題，中選會已有檢討，在公投修正案提出幾個方向，包括在籍或電子投票等，最重要在投票動線如何分流等問題，都會檢討改進。

李進勇去年尋求連任失利後成立「正直辦公室」，他說，辦公室任務之一是關心二○二○總統大選，若出任中選會主委，必須維持中立，自己未來將專心選務，辦公室交由雲林縣前副縣長丁彥哲經營。

曾表示「終結政治生命」

至於落選後曾表示「終結政治生命」，這次被提名出任中選會主委，雲林部分民眾議論「政治人物說得到，做不到」；李進勇說，他的意思是不再參加公職選舉，但如果國家、政府有需要他的地方，他義不容辭。

行政院發言人Kolas指出，李進勇曾任花蓮等地方法院法官、立委、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程會副主委、法務部政次、交通部政次及雲林縣長，行政經歷豐富。

她強調，李進勇學法律出身，在中央部會歷練過，了解行政作業，當過地方首長，對地方選務也很熟悉，行政歷練完整，相信能帶領中選會做好執行選務，推動改革。行政院也感謝他在這個時候願意擔下這個重任。