親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
討好式政策惹議
政治
軍事
綜合

敗選者聯盟第4人 政院提名李進勇出任中選會主委

2019-02-26 00:15聯合報 記者陳熙文蔡維斌／連線報導

行政院昨宣布，將提名雲林縣前縣長李進勇出任中選會主委。 圖／聯合報系資料照片
行政院昨宣布，將提名雲林縣前縣長李進勇出任中選會主委。 圖／聯合報系資料照片
分享

陳英鈐請辭後，中選會主委一職懸缺近三個月，行政院昨天宣布，將提名雲林縣前縣長李進勇為中選會主委，並函送立法院審查。若立法院同意人事，李進勇將成為繼蘇貞昌、陳其邁、林佳龍後，第四位在去年九合一地方選舉中敗選候選人進入中央任職的官員。據了解，立法院預計在施政總質詢後才會行使同意權，最快三月下旬才會處理。

法制化後首位黨籍主委

陳英鈐因去年九合一選舉併十公投衍生的選務問題請辭下台，主委一職由副主委陳朝建代理至今。行政院昨宣布提名李進勇為新任中選會主委，立法院若通過，將成為中選會法制化後首任有黨籍主委。

李進勇：有信心能勝任

李進勇昨天表示，若立院通過同意，將全力以赴為國家做事；公投修正案將是上任後最迫切需要處理的事。他說，去年九合一選舉的選務出現一些問題，未來面對二○二○總統大選及立委選舉，還有公投修正案，會記取去年教訓，讓明年及以後的選舉平順圓滿，中選會責任重大，有信心能勝任。

李進勇指出，去年公投產生的問題，中選會已有檢討，在公投修正案提出幾個方向，包括在籍或電子投票等，最重要在投票動線如何分流等問題，都會檢討改進。

李進勇去年尋求連任失利後成立「正直辦公室」，他說，辦公室任務之一是關心二○二○總統大選，若出任中選會主委，必須維持中立，自己未來將專心選務，辦公室交由雲林縣前副縣長丁彥哲經營。

曾表示「終結政治生命」

至於落選後曾表示「終結政治生命」，這次被提名出任中選會主委，雲林部分民眾議論「政治人物說得到，做不到」；李進勇說，他的意思是不再參加公職選舉，但如果國家、政府有需要他的地方，他義不容辭。

行政院發言人Kolas指出，李進勇曾任花蓮等地方法院法官、立委、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程會副主委、法務部政次、交通部政次及雲林縣長，行政經歷豐富。

她強調，李進勇學法律出身，在中央部會歷練過，了解行政作業，當過地方首長，對地方選務也很熟悉，行政歷練完整，相信能帶領中選會做好執行選務，推動改革。行政院也感謝他在這個時候願意擔下這個重任。

李進勇中選會九合一選舉陳英鈐公投
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

直言集／黨籍主委 中選會侈言中立誰能信

2019-02-26 00:31

李進勇掌中選會？綠委力挺 藍批酬庸

2019-02-26 00:26

蔡總統與賴清德 沙崙體驗自駕車

2019-02-25 23:17

蔡英文推廣個人LINE帳號「加入一起守護民主」

2019-02-25 22:30

促轉會臉書首貼文 揭吳聲潤為獄友申冤

2019-02-25 21:01

蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢

2019-02-25 19:15

【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文

2019-02-25 19:04

批「掃帚打仗說」 國民黨：綠輕忽國防

2019-02-25 18:37

蘇嘉全訪聖露西亞畫句點 盼兩國邦誼永固

2019-02-25 18:33

奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎

2019-02-25 18:28

影／虐童案通報年年增 藍委撒手鐧:鞭刑入法！

2019-02-25 18:19

談女性成就 蔡英文：用性別質疑我的能力沒意義

2019-02-25 17:04

影／海巡破獲10億元毒品案 蔡總統：政府力挺你們

2019-02-25 17:00

關心維冠倖存者被問2020 賴清德：立委補選後再說

2019-02-25 16:34

大聲說不願被中國霸凌 總統：無關性別是志氣

2019-02-25 16:12

《還願》爭議：從維尼之亂 還原中國網民政治性格

2019-02-25 15:32

二二八前夕 促轉會再公告註銷政治犯前科

2019-02-25 15:01

吳志揚全國輔選挺素人 上榜率近9成

2019-02-25 14:28

李進勇將出任中選會主委 國民黨團全力抵制

2019-02-25 14:16

中選會主委 政院提名李進勇

2019-02-25 14:16

張麗善率團參加東京食品展 展現雲林農特產特色

2019-02-25 14:12

鄭文燦、林右昌 下月訪美海外「會師」 林右昌：是巧合

2019-02-25 14:09

影／去年7月從立委轉換跑道 Kolas：當發言人比較操

2019-02-25 14:08

民進黨再批國民黨豬隊友 呼籲別唱衰台灣國防

2019-02-25 12:42

李進勇任中選會主委 綠委：行政資歷豐 相當適合人選

2019-02-25 12:42

兒虐案立委砲聲隆隆 劉建國：沒處理好會變高風險政府

2019-02-25 12:18

228連假將至 林佳龍對大數據的疏運措施有信心

2019-02-25 12:13

將接掌中選會 李進勇：感到榮幸也期待立院玉成

2019-02-25 12:09

張瑞竹臉書暗諷蔡總統挑釁對岸 遭網友洗版刪文

2019-02-25 12:06

話題人物／準中選會主委 李進勇：故鄉泥土最柔軟

2019-02-25 11:32

影／同車體驗自駕車 蔡英文心情好 賴清德略顯嚴肅

2019-02-25 11:22

綠提名李進勇掌中選會 藍委諷：敗選內閣再添一員

2019-02-25 11:20

民進黨：找回支持 下半年可能討論新決議文

2019-02-25 11:02

蘇貞昌「拿掃把衛國」被酸 國中家長打臉賴士葆：該上國文課了

2019-02-25 10:54

兒虐受害者有一半不到3歲 衛福部強化社會安全網

2019-02-25 10:50

【重磅快評】李進勇接中選會 民進黨還能更沉淪嗎？

2019-02-25 10:46

卡住彰化市鐵路高架化？林佳龍澄清：地方應提完整計畫

2019-02-25 10:43

立委指機師罷工結果四輸 「情人節禮物」說令人錯愕

2019-02-25 10:27

小英會見「最強里長」 牛埔觀光計畫開跑

2019-02-25 10:22
看更多

熱門文章

韓國瑜犯了哪條？韓冰看不下去 李佳芬想把他關起來

2019-02-25 08:00

韓國瑜出訪被打壓？ 台商坦言感受到壓力

2019-02-25 00:58

陳師孟坦言辦藍不辦綠 而且意猶未盡

2019-02-25 07:50

台南立委大翻盤？ 最新民調謝龍介勝 郭國文：陷苦戰

2019-02-25 11:27

第一艘國造潛艦「匿蹤」狂輸阿共…原因很無奈

2019-02-25 09:00

韓國瑜與馬國議長午宴 高雄可望引進超級房車賽

2019-02-25 14:21

綠狂「打韓」 孫大千：民進黨背後有4個盤算

2019-02-25 08:17

立委補選最新民調 謝龍介坐收綠營分裂之利

2019-02-25 13:01

蘇貞昌「拿掃把衛國」被酸 國中家長打臉賴士葆：該上國文課了

2019-02-25 10:54

【重磅快評】李進勇接中選會 民進黨還能更沉淪嗎？

2019-02-25 10:46

張瑞竹臉書暗諷蔡總統挑釁對岸 遭網友洗版刪文

2019-02-25 12:06

一句話讓陳佩琪淚流滿面 聲明再不與柯文哲公開同框

2019-02-25 22:50

超狂！預告直播玩「還願」 陳其邁嗆全程玩到破關

2019-02-25 10:06

引進F1賽車來真的 潘恒旭4月赴上海談城市街道賽代理權

2019-02-25 17:33

疑受到壓力 韓國瑜上午行程又被取消

2019-02-25 10:33

韓國瑜抵達新加坡 大批韓粉蜂湧如「三山」造勢

2019-02-25 20:08

韓國瑜被馬國政府放鴿子？ 柯文哲：台灣外交處境很困難

2019-02-25 17:16

如果台海衝突 日本會相幫？ 國防部長說有可能

2019-02-25 12:43

高雄辦包子大賽 要請黃重諺品嘗喝醉酒的包子

2019-02-25 16:53

【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文

2019-02-25 19:04

韓國瑜早餐會「被打壓」？馬國議員：沒收到任何邀請

2019-02-25 22:23

台農發營運狀況如何？ 財報證實虧損近資本三分之一

2019-02-25 11:05

林濁水：韓國瑜出訪遭打壓？ 神奇羅生門

2019-02-25 09:04

媒體民調鄭世維領先6% 余天：黨內民調我贏20%

2019-02-25 10:47

奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎

2019-02-25 18:28

「不是說好了嗎」空軍對高教機票選「勇鷹」有意見

2019-02-25 14:22

網剪星爺電影唱「土包子之歌」要蔡政府2020打包走人

2019-02-25 10:28

大馬媒體關切選總統 韓說像逼婚 李佳芬笑：他有老婆了

2019-02-25 14:49

總統府：打壓韓國瑜出訪 是不實指控

2019-02-25 08:41

下鄉訪農博感情 張善政：老農津貼明顯政策買票

2019-02-25 12:20

余天由鄭文燦陪掃街 鄭世維捐款再賣土包子

2019-02-25 11:03

財報資料曝光！台農發資本額 已燒掉1/3？

2019-02-25 14:33

法官背景、熟選務 李進勇獲提名中選會主委

2019-02-25 09:03

綠營民調：蔡英文支持率和柯文哲不分上下

2019-02-25 10:41

【即時短評】同業冷眼又失去關愛 台農發將何去何從？

2019-02-25 11:12

有你家選區嗎？ 新北等4席立委補選 看參選名單

2019-02-25 12:26

韓國瑜訪星馬搶農產品訂單 農委會這麼回應

2019-02-25 14:26

藍立委提名確定73比 總統方案有望周三比照通過

2019-02-25 13:46

蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢

2019-02-25 19:15

柯文哲訪以色列 總理尼坦雅胡飛俄「放鴿子」

2019-02-25 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top