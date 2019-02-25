遭議員批無能 外交部強力反擊

2019-02-25 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜出訪星馬，原訂昨晚要與吉隆坡市長會面，最後卻無大馬的官方代表出席，今早原訂和當地議員早餐會也破局。台北市議員游淑慧質疑，台灣政治人物出訪，若無法見到相當層級的政府官員，恐怕外館的努力和能力更要被檢視。對此，外交部晚間回應，游淑慧在不瞭解本案情節的情況下，透過臉書質疑外交部的能力與努力，以及外交部未提供訪團應有協助的說法，不僅完全背離事實，更抹殺外交團隊的努力。

外交部表示，自媒體12日報導，獲悉高雄市長韓國瑜將率團赴訪東南亞推動農產品拓銷及交流後，即於當日主動聯繫高雄市政府農業局表達樂願協助之意。高雄市政府2月13日正式致函外交部，具體要求協助事項僅包括機場禮遇通關，並邀請駐馬來西亞代表處及駐新加坡代表處派員出席該市訪問團舉辦的農產推廣促銷活動等，完全未提及安排拜會馬星兩國政要的需求，後雖經外交部及駐處多次聯繫，仍維持該函原請助事項，外交部及駐處自需配合訪團所需提供相關協助。

外交部表示，游淑慧在不瞭解本案情節的情況下，透過臉書貼文質疑外交部的能力與努力，以及外交部未提供訪團應有協助的說法，不僅完全背離事實，更抹殺外交團隊的努力，對外交工作同仁亦非公允，外交部對此完全無法接受，特此鄭重澄清。

外交部強調，本案係完全依照高雄市政府所請，電請駐馬來西亞及駐新加坡代表處提供前述協助。駐馬處協助事項及接待規格均極為妥適，且符合高雄市訪問團的任務需要。韓國瑜在2月25日一項簽約儀式致詞時，即曾公開感謝駐馬來西亞代表處的全力協助。外交部一向秉持外交專業及行政中立原則推動外交工作；不分黨派，也不論中央或地方政府，任何有助於行銷台灣，強化台灣國際參與的對外交流活動，外交部均樂觀其成，並提供必要協助且全力促成。