蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢

2019-02-25 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



蔡政府去年選舉大敗之後，總統開始「苦民所苦」，會讓民眾不高興的、增加負擔的政策，馬上調整改善，台大醫院前副院長王明鉅說，從研究更便宜的長壽菸，到老農津貼照GDP連動，每年國庫要比現在多花30億元等，這些都是小錢，真正花大錢的，是「離岸風電稅」和「廢核稅」，每人每年要多繳5000元電費，而且連續20年。

王明鉅指出，敗選後，執政黨先是要研究更便宜的「長壽菸」，因為菸捐讓菸貴太多，選民們不高興。

然後是125CC以下的新機車要加裝ABS的政策。這下不得了，會影響1千萬輛機車族換車購車的價錢。於是總統直接出面喊「卡」。改為加裝ABS的補助4000元，加裝CBS的補助1000元。

接下來中華郵政已經十幾年沒漲的包裹與快捷郵件的郵資要漲價，長官說，因為要把中華郵政的利潤和大家分享，所以不漲價了。台北到板橋的票價只有15元的台鐵照樣不能漲價。

去年大選之前幾百輛大貨車占據立法院前中山南路，於是財政部將要修法。讓絕大部份車價在350萬以下的大貨車的貨物稅幾乎全免，一下子就讓想換新車的車主，省了5萬到40萬的貨物稅。

全國三萬多輛計程車，只要車齡八年以上，換新車補15萬，換油電混合車補25萬，換電動車一次補助35萬。上個星期行政院長在立法院裡面，對於立委提出要把老農津貼，從依照物價指數連動，改為依照GDP連動也說可以「研究」。如果真的照GDP連動，每年國庫又要比現在多花30億元。

王明鉅說，其實這些全是小錢。只要那些外國廠商和台電的離岸風電的躉購電價合約一簽下去，然後再加上民進黨政府抵死不讓核一、二、三電廠延役，讓核四龍門電廠在沒人沒錢維護的狀況自然衰敗被廢除。

未來每一年，光是這二個搶錢的「離岸風電稅」和「廢核稅」，台灣每一個人每一年，平均都要多繳5000元的電費，而且連續一直繳一直繳，連繳20年。

有位台電公司的前主管告訴他，只要核一、二、三像美國、瑞士或比利時這些國家延役20年加上核四廠重啟．將可以為台電賺進2.5兆元的電費差價。

現在的民進黨政府，在各項政策上給優惠，給補助，少漲價看來很好。但是光是一個電費，不但不讓全台灣民眾，在未來20年到40年省下2.5兆的電費。相反地，這個對他的選民施小惠的政府，還要大家光是電費每年就要多付出1800億元，20年下來將多支出3兆元以上。