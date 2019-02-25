【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文

2019-02-25 19:04 聯合報 主筆室



陳師孟上任監委後高舉「辦藍不辦綠」，國人皆知，23日他在部落格撰文表示他辦藍不辦綠是「吾不得已也！」，因為會做出傷天害理的壞事的，除了「藍的」還能找到一個「綠的」嗎？他還說他意猶未盡，提醒「藍丁丁最好先打個預防針」；陳大監委兩年多來反覆呢喃這些話語，國人早習以為常，但恐怕他還沒讓藍軍感到害怕，卻先嚇到了蔡英文。

陳大監委部落格發文表示，結束「北院換法官」案，心頭像落下一塊大石頭，他之所以不知死活地接下監委任命，就是因為當初二次政黨輪替，一群披著「司法羊皮」的「政治惡狼」對阿扁與扁朝政務官盡情追殺，令人無法坐視不管，他還預告未來還會有不少「顏色鮮明」的案件陸續出籠，「藍丁丁最好先打個預防針」云云；陳大監委滔滔之論，實為陳腔濫調，不足為奇。

陳師孟以為扁平反為已任，被扁讚為貴人，但是忙了兩年多，除了讓扁大搖大擺全台趴趴走之外，似乎沒交出什麼成績，扁所捲涉的國務機要費、洗錢、南港展覽館、龍潭購地等，什麼案也沒有翻成，即使和高涌誠、蔡崇義調查扁案被台北地院「陣前換將」，三人煞有介事花90分鐘公布調查結果，認定北院庭長陳興邦介入，但最後結論卻是不對法官提彈劾，因為陳水扁說不必了，讓人傻眼。

花了那麼大的功夫查案，最後結論是不提彈劾，這個令外界納悶的邏輯，其實和陳師孟在部落格重彈老調的邏輯是一致的，調查北院換法官，指北院有通天大錯，但最後陳師孟說阿扁稱不追究，他就把人情就給阿扁，但其實十年期限已過才是真正關鍵。

23日部落格發文亦如此，蔡英文上才說要競選連任，當然需要獨派支持，主張赦扁的獨派人士自然「見獵心喜」，陳師孟日前受訪就說得很明白，公布北院換法官的調查報告就是要提醒蔡英文總統「現在就是特赦扁的適當時機」，部落格發文雖沒再提醒蔡總統，但卻比刻意「提醒」更有用。