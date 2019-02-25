蘇嘉全訪聖露西亞畫句點 盼兩國邦誼永固

2019-02-25 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院長蘇嘉全以特使身分代表蔡英文總統前往友邦聖露西亞訪問，並出席露國獨立40周年紀念日活動，今天完成任務動身返國。 蘇嘉全表示，台灣與聖露西亞的友誼還在繼續成長，他衷心期盼未來台灣與聖露西亞的友誼，能夠透過點點滴滴的積累，匯集成一條永續發展的長河，讓兩國因為擁有彼此的支持陪伴，邦誼永固，創造雙贏。

蘇嘉全表示，他在抵達露國時即受到露國參議院議長麥晶泰（Jeannine Giraudy-McIntyre）、眾議院議長丹尼爾（Andy Daniel）及第二外交部長鮑布蘭（Sarah Flood-Beaubrun）在機場熱情接待，且安排軍樂隊舉行極高規格的歡迎儀式，場面溫馨而隆重。隨後總理查士納更親自到他下榻的飯店歡迎他，露國的精心安排讓令他非常驚喜且印象深刻。

蘇嘉全指出，此行不但與總理查士納及議長丹尼爾等露國老友見面敘舊，還認識了幾位新朋友，同時也透過實地的走訪，對聖露西亞有更加深入的了解，讓他收穫滿滿。

蘇嘉全也表示，這次出訪行程相當緊湊，除了參加各項獨立紀念日閱兵典禮、遊行、聽取總理演說等系列活動，也出席我國協助推動的「Hewanorra國際機場整建計畫」動工儀式，同時他還率企業界深入了解露國觀光資源，以及各項具備合作潛力的投資事項。

蘇嘉全也說，整個訪問期間裡，無論是參加獨立紀念日相關活動、各項參訪及午、晚宴等，查士納幾乎全程陪同，並向所有外國訪賓或國內重要人士介紹來自台灣的他，令他非常感動。他說，查士納這樣真誠而熱切的心意與作為，讓他點滴在心頭，不僅充分展現露國對台露兩國邦誼的高度重視，更可以說已經超然於外交層次之上，是一個真正好友的情誼展現。

最後蘇嘉全說，離開聖露西亞讓他感到非常不捨，同時他也要對所有外交部、駐處同仁及露國的熱情接待表示最誠摯地感謝。