奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎

2019-02-25 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡正元說今以剛落幕的奧斯卡頒獎典禮比喻4顆太陽與高雄市長韓國瑜，戲稱韓原只想跑龍套，卻要被拱問鼎奧斯卡（選總統）。聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨內爭取提名總統者眾，政策會前執行長蔡正元今以剛落幕的奧斯卡頒獎典禮比喻4顆太陽與高雄市長韓國瑜，戲稱韓原只想跑龍套，卻要被拱問鼎奧斯卡（選總統）；黨主席吳敦義則預購票房（民調）很不理想，還再考慮新片（選總統）拍不拍。

蔡正元表示，表態爭取國民黨提名參選總統的新北市前市長朱立倫，長久以來就是金馬獎（縣市長）常客，票房不差但還沒爆紅噴出；今年有望問鼎奧斯卡金像獎，沒想到半途殺出程咬金，跑來兩位素人演員（柯文哲與韓國瑜），票房和觀眾緣都蓋過他。

另一也表態參選總統的立委王金平，蔡正元認為，王也早就是成績斐然的製片人，幕後喬演員和演出檔期捧紅無數明星，出神入化無人能出其右，但很少自己演出男主角，這次要親自演出，各方檔期都布置很周全，就看票房如何。

也有意參選總統的吳敦義，蔡正元說，吳擔任過很多角色，每個角色也都很傑出，不論是當導演、製作、攝影、配角、甚至第二男主角，最近還剛獲得金馬獎最佳導演，想親自下海當第一男主角，沒想到預購票房很不理想，這支新片還在猶豫拍不拍。

至於黨內另一太陽、前總統馬英九，蔡正元認為，馬是永遠的最佳男主角，拍片不計其數，得獎更如數家珍，還拿過兩次奧斯卡金像獎，無奈最後幾部片子賣座奇慘無比，雖然後來粉絲回溫，但也大都琵琶別抱了，想要復出遙遙無期。

蔡正元也「同場加映」點名韓國瑜，揶揄韓本來只想跑龍套，意外被「低成本製片人」抓去當男主角，沒想到票房大轟動，一下子奪得金馬獎，呼聲高到被拱問鼎奧斯卡金像獎。