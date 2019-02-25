批「掃帚打仗說」 國民黨：綠輕忽國防

2019-02-25 18:37 台灣醒報 記者張遊心╱台北報導



洪孟楷痛批綠輕忽國防 (photo by 張遊心/台灣醒報) 分享 facebook 針對行政院長蘇貞昌日前的「掃帚打仗說」，國民黨文傳會副主委洪孟楷25日表示，民進黨去年6月才通過軍改，到了選舉年卻又讓軍人、軍艦等成為示範工具炒作政績，由此看出，蘇貞昌簡直把戰爭當兒戲。洪強調，兩岸應以追求和平為目標，國軍是保衛國家的第一線，不是選舉造勢的工具。

掃帚打仗當兒戲

行政院長蘇貞昌日前在答詢時表示，「兩岸若開戰，即使剩下掃帚，也要拼戰到底」。國防部長嚴德發25日在立法院表示，這是一種精神宣示，並非真的要拿掃把去打仗。洪孟楷25日則表示，行政院長簡直「拿開戰當兒戲，掃把當武器」。

對於掃帚打仗一說，洪孟楷更表示，如果真的戰爭發生，當需要一位行政院長拿掃把打仗時，那是已經有多少軍人性命被犧牲了？行政院和國防部是否認真評估過？洪孟楷也表示，民進黨號稱「全民國防」，但近來卻不斷的煽動準戰爭的氣勢，完全不負責任。

操演當政治工具？

對於今年1月14日公布的108年全民國防之旅營區開放計劃書，洪孟楷表示，此計畫應為年度計劃，但公佈才不到兩週，就在1月29日火速招標加開一場軍事操演，並且要動用宜蘭艦、桃園艦，還有康定級軍艦、快艇，以及陸軍專校戰鼓隊表演、陸戰隊、爆破中隊、幻象戰機衝場等活動。

他批評，動員數百人，預算規模更難以估計的活動，居然可以不在年度計畫內，而在兩週內就產生？且根據國防部內部透露，活動規劃後還需向立委辦公室報告才能執行，認為此行為根本拿軍人當選舉工具。

洪孟楷強調，民進黨政府大概還不懂為何去年的九合一選舉如此慘敗，「和平應該才是兩岸共同追求的目標，戰爭是災難，不是奪權的遊戲、更不是選舉操弄的工具，國軍是保家衛國的第一線，絕對不是選舉造勢的工讀生。」，敬告民進黨停止「糟蹋軍人」、「輕忽國防」。

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