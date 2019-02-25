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無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

影／海巡破獲10億元毒品案 蔡總統：政府力挺你們

2019-02-25 17:00聯合報 記者陳聖文╱即時報導

海巡署偵防分署基隆查緝隊及新北市政府警察局汐止分局，會同基隆市警察局第三分局等單位，破獲全國最大宗的新興毒品分裝廠，查扣市值將近10億元的毒品、原料、製毒工具和槍械等，蔡英文總統今天（25日）下午特地到海巡署獎勵緝毒有功人員。

蔡總統慰勉破案海巡同仁時表示，海巡等保障國家安全的四大天王表現有目共睹，政府絕對會力挺前線緝毒人員，不會讓大家孤軍奮戰。蔡英文強調，反毒是政府第一要務，社會安全網的建構必須透過家庭、社區和學校的力量，從根本解決毒品問題，是政府和毒品作戰不會停止的方向。

海巡署協同檢調破獲全國最大宗新興毒品物流倉儲，查扣市值近10億元的毒品與原料等，...
海巡署協同檢調破獲全國最大宗新興毒品物流倉儲，查扣市值近10億元的毒品與原料等，蔡英文總統今天（25日）下午特地到海巡署獎勵緝毒有功人員。記者陳聖文／攝影
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海巡署毒品
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