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高雄辦包子大賽 要請黃重諺品嘗喝醉酒的包子

2019-02-25 16:53聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

繼「烏魚子佐酒大賽」後，高雄市觀光局再出新招，今日宣布「2019打狗包子爭霸賽」即日起開放網路報名，只要高雄市合法登記的飯店、餐廳、包子店及早餐店業者都可以組隊報名參加，比賽項目包子不論是葷的、素的、甜的、鹹的，只要是好吃的蒸包子，就有機會入選高雄十大包子排行榜，成為國內外旅客來高雄旅遊必吃美食。

高雄市觀光局長潘恒旭說，歡迎各界報名，也可做喝醉酒的包子，所謂喝醉酒的包子，就是包著酒釀湯圓或白蘭地、威士忌，選出來的前三名一定要送到總統府，讓黃重諺品嘗一下「喝醉酒的包子」!

包子大賽評審長吳恩文宣布包子比賽報名到年2月28日下午5點止，限網路報名，包子限用蒸的方式料理，須為發酵麵皮，內餡葷素不拘，不接受報名參賽品項包括水煎包、小籠包、湯包、生煎包、烤包子等或其他烹調方式的包子。

比賽分為兩階段，第一階段採網路人氣投票，得票數最高前25組，可進入第二階段包子料理決賽，決賽方式採取現場製作包子，由評審試吃、評分，分數最高前10名將頒發獎項。

高雄市觀光局今天下午還邀包子女神牟芝緹示範製作包子，由美食作家吳恩文擔任評審長代表說明比賽規則。

觀光局長潘恒旭說，高雄有許多好吃的包子老店隱藏在巷弄間，想要嘗鮮往往需要靠在地人或計程車司機推薦才知道門路，為讓外地遊客也可以品嘗到這在地的好滋味，觀光局搶搭網路熱潮，順勢辦包子大賽，希望藉由競賽活動推廣高雄在地美食，增加觀光亮點。

潘恒旭說，香港叉燒包已是國際馳名美食，高雄包子也絕不失色，各有死忠的擁護者，這次舉辦打狗包子大賽哪一家會入選，網路投票結果是關鍵，希望民眾踴躍參與投票，讓有實力的業者能出線，一起為高雄觀光加油打拚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市觀光局今天下午還邀包子女神牟芝緹（左）示範製做包子，右為高雄市觀光局長潘恒...
高雄市觀光局今天下午還邀包子女神牟芝緹（左）示範製做包子，右為高雄市觀光局長潘恒旭 。記者「言手竹
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繼「烏魚子佐酒大賽」後，高雄市觀光局再出新招，今日宣布「2019打狗包子爭霸賽」...
繼「烏魚子佐酒大賽」後，高雄市觀光局再出新招，今日宣布「2019打狗包子爭霸賽」即日起開放網路報名。記者謝梅芬／攝影
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