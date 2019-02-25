關心維冠倖存者被問2020 賴清德：立委補選後再說

2019-02-25 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今天下午關心維冠倖存者洪家益，前往台南市安南區參加洪首次直播賣番茄，為洪加油打氣；對於2020年總統大選，賴清德說，目前正值民進黨聲勢處於劣勢的時刻，全黨應集心合力，一起來輔選立委補選，打贏立委補選，民進黨才能重新得到人民的支持，如果現在談總統大選，立委補選就會失焦，他相信立委輔選會很辛苦，總統大選等到3月16日以後，大家再來研究討論。

洪家益在0206維冠大樓倒塌時，受困大樓內，心臟一度停止跳動，他獲救經醫師評斷得截肢才能保住一命，洪家益死裡逃生後，總認為要自立自強，不能永遠依賴家人。

洪家益說，賴前院長之前來探視他時，他告訴賴，他要自己想辦法活下去，賴告訴他，現在網紅正流行，台南的農特產品品質好，建議他可以當直播，行銷台南的農特產品。

賴清德說，洪家益因為截肢後不能久坐，大約只能坐30分鐘，洪接受直播主訓練後，今天第一次直播賣玉如番茄，表現很好，希望大家來下訂單，幫助家益，也幫助台南的農民。