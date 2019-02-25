柯文哲訪以色列 總理尼坦雅胡飛俄「放鴿子」

2019-02-25 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲前往以色列參訪，原訂今天和其他參加「全球市長會議」的市長們拜會以色列總理尼坦雅胡，但以國下午突發聲明，指尼坦雅胡要飛去莫斯科見俄國總統普丁，無法與出席這項市長會議的各國市長。

柯文哲稍早受訪時也證實被尼坦雅胡「放鴿子」，他表示有聽說尼坦雅胡要去見普丁，「這一定是有政治、外交上危機，才要做這樣操作」。