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二二八前夕 促轉會再公告註銷政治犯前科

2019-02-25 15:01聯合報 記者程嘉文╱即時報導

促進轉型正義委員會宣布，將於27日公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單。本次名單總數共1056人，依據促轉條例第6條第3項第1款公告撤銷的有1050人，其中70人係二二八事件紀念基金會提供賠償名單辦理公告撤銷；另外6人則是依據促轉條例第6條第3項第2款公告撤銷。總共促轉會成立後，目前共辦理3批刑事有罪判決撤銷公告，共3831件刑事有罪判決，並請相關機關協助辦理前科紀錄塗銷作業。

不過促轉會表示，「回到二二八事件的歷史現場，不論是1947年2月28當天行政長官公署前的衛兵掃射，接續全台的街頭衝突，各地的武裝抗爭，3月8日登陸基隆的整編第21師和憲兵第4團的全台清鄉，其中不計其數的無辜受難者沒有經過任何審判的過程，即死在軍警鎮壓的槍下。在這種情況下，即使受難者家屬可根據文獻資料、研究報告等等申請228基金會的賠償，但是受難者在未經審判的情形下遇難，沒有留下『刑事有罪判決』的資料文件，促轉會無從進行刑事有罪判決撤銷的審查工作。」

促轉會指出，這凸顯出二二八事件與白色恐怖時期在本質上的不同：白色恐怖是統治者以司法為工具侵害人權，也因此留下大量的司法卷宗，提供促轉會作為平復司法不法的依據；但是二二八事件是人民在「無司法狀態」下遭到國家武裝暴力的侵害，多數案件沒有留下司法審判的卷宗，甚至不屬於司法審判的範疇，因此成為促轉會平復司法不法工作無法觸及的一部分。

促轉會表示，即便如此，促轉會仍會在促轉條例職權下努力執行業務。將在過去行政院及二二八基金會所做的2份研究報告基礎上，與二二八基金會共同合作，參考近年新出土的檔案史料及研究成果，使二二八事件歷史真相能夠得到更大程度的還原，亦將與二二八事件受難者團體合作，調查受難者及家屬的身心需求，並提供療癒服務。另外，促轉會將從3月份開始在中正紀念堂辦理系列講座，促轉會臉書也已經上線，未來的工作成果與活動將隨時在臉書公布。

行政院促轉會。圖／報系資料照
行政院促轉會。圖／報系資料照
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